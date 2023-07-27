https://sputniknews.com.tr/20230727/soygu-ile-kim-pyongyangda-bir-araya-geldi-1074043278.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temaslarda bulundu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T10:39+0300

2023-07-27T10:39+0300

2023-07-27T10:46+0300

dünya

rusya

kuzey kore

sergey şoygu

rusya savunma bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074043587_0:73:1178:736_1920x0_80_0_0_7119a1c9d6493858179260dd515f75cb.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini açıkladı. İki yetkilinin görüşmesinde 'bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını' açıklayan bakanlık, Şoygu'nun 1950-1953 Kore Savaşı'nda imzalanan ateşkesin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek bir askeri geçit törenine katılacağını da söyledi.Bununla birlikte Kim, Şoygu'ya bir silah ve ekipman sergisinde de eşlik etti.

rusya

kuzey kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kuzey kore, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı