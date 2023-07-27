https://sputniknews.com.tr/20230727/soygu-ile-kim-pyongyangda-bir-araya-geldi-1074043278.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temaslarda bulundu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T10:39+0300
2023-07-27T10:39+0300
2023-07-27T10:46+0300
dünya
rusya
kuzey kore
sergey şoygu
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini açıkladı. İki yetkilinin görüşmesinde 'bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını' açıklayan bakanlık, Şoygu'nun 1950-1953 Kore Savaşı'nda imzalanan ateşkesin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek bir askeri geçit törenine katılacağını da söyledi.Bununla birlikte Kim, Şoygu'ya bir silah ve ekipman sergisinde de eşlik etti.
rusya
kuzey kore
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, kuzey kore, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı
rusya, kuzey kore, sergey şoygu, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Kuzey Kore lideri Kim ile bir araya geldi
10:39 27.07.2023 (güncellendi: 10:46 27.07.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temaslarda bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore ziyaretinde bulunan bakan Sergey Şoygu'nun Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldiğini açıkladı.
İki yetkilinin görüşmesinde 'bölgesel ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını' açıklayan bakanlık, Şoygu'nun 1950-1953 Kore Savaşı'nda imzalanan ateşkesin 70. yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek bir askeri geçit törenine katılacağını da söyledi.
Bununla birlikte Kim, Şoygu'ya bir silah ve ekipman sergisinde de eşlik etti.