https://sputniknews.com.tr/20230728/kaplumbaganin-ezilmemesi-icin-araclari-durdurdu-1074116536.html
Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durdurdu
Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durdurdu
Kocaeli’de şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:15+0300
2023-07-28T16:15+0300
2023-07-28T16:49+0300
yaşam
kaplumbağa
şoför
otobüs
video
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Seyit Durak, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için hemen duran kaptan, araçları durdurarak kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı.Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılanırken o anlar araç kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/itfaiye-ekipleri-kaplumbagayi-yanmaktan-kurtardi-1074049004.html
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Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durdurdu
Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durdurdu
2023-07-28T16:15+0300
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kaplumbağa, şoför, otobüs, video
kaplumbağa, şoför, otobüs, video
Kaplumbağanın ezilmemesi için araçları durdurdu
16:15 28.07.2023 (güncellendi: 16:49 28.07.2023) Abone ol
Kocaeli’de şoförü, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde gördüğü kaplumbağayı ezilmekten kurtararak güvenli bir bölgeye götürdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Seyit Durak, otobüsle seyir halindeyken yol üstünde kaplumbağa gördü. Kaplumbağanın ezilmemesi için hemen duran kaptan, araçları durdurarak kaplumbağayı alarak yol kenarına bıraktı.
Şoförün bu hareketi yolcular tarafından takdirle karşılanırken o anlar araç kamerasına yansıdı.