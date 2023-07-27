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https://sputniknews.com.tr/20230727/itfaiye-ekipleri-kaplumbagayi-yanmaktan-kurtardi-1074049004.html
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı
Adana'da ekipler yangında alevlerin arasından kaplumbağa kurtardı, o anlar itfaiye erlerini sevince boğdu. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:08+0300
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yaşam
adana
kaplumbağa
orman yangını
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Adana Kozan'da ağaçlık bir alanda yangın ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Alevler arasında kabuğuna saklanan kaplumbağayı da gören ekipler, dakikalarca suyla soğutarak yaşaması için mücadele etti. Kaplumbağanın suyla kendine gelmesi sonrası itfaiye erinin sevinci ise duygu dolu anlar yaşattı. Kendine gelen kaplumbağanın bırakıldığı güvenli noktadan hızla uzaklaştığı öğrenildi.İtfaiye eri kaplumbağayı su ile serinletmesi sonrası o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise “Kaplumbağa sevindi, kaplumbağa kurtuldu. Sıkıntı yok yaşıyor. Şuan bahçe evinde yangında kaplumbağa bulduk soğutuyoruz. Öyle ateş yakıyorsunuz yazık bu cana. Kaplumbağa sevindi abi, Allah razı olsun” demesi dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20230416/1069736013.html
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adana, kaplumbağa, orman yangını
adana, kaplumbağa, orman yangını

İtfaiye ekipleri kaplumbağayı yanmaktan kurtardı

12:08 27.07.2023
© İHAAdana Kozan'da ekipler yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa
Adana Kozan'da ekipler yangında alevlerin arasında kalan kaplumbağa - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA
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Adana'da ekipler yangında alevlerin arasından kaplumbağa kurtardı, o anlar itfaiye erlerini sevince boğdu.
Adana Kozan'da ağaçlık bir alanda yangın ihbarını alan Adana Büyükşehir Belediyesi Kozan İtfaiye Amirliği ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale edip söndürdü. Alevler arasında kabuğuna saklanan kaplumbağayı da gören ekipler, dakikalarca suyla soğutarak yaşaması için mücadele etti. Kaplumbağanın suyla kendine gelmesi sonrası itfaiye erinin sevinci ise duygu dolu anlar yaşattı. Kendine gelen kaplumbağanın bırakıldığı güvenli noktadan hızla uzaklaştığı öğrenildi.
İtfaiye eri kaplumbağayı su ile serinletmesi sonrası o anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş ise “Kaplumbağa sevindi, kaplumbağa kurtuldu. Sıkıntı yok yaşıyor. Şuan bahçe evinde yangında kaplumbağa bulduk soğutuyoruz. Öyle ateş yakıyorsunuz yazık bu cana. Kaplumbağa sevindi abi, Allah razı olsun” demesi dikkat çekti.
Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi'nin en yaşlı sakini kaplumbağa Tuki'nin 103. yaş günü kutlandı. Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası olarak bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden olan dev Aldabra kaplumbağası Tuki için doğum günü etkinliği düzenlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 16.04.2023
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Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası 'Tuki' 103 yaşına girdi
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