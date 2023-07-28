https://sputniknews.com.tr/20230728/istanbulda-orman-yangini-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074103583.html
İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T13:08+0300
2023-07-28T13:08+0300
2023-07-28T13:13+0300
türkiye
istanbul
orman yangını
sultangazi
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Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230728/boluda-yildirim-dusmesi-sonucu-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1074087557.html
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istanbul, orman yangını, sultangazi
istanbul, orman yangını, sultangazi
İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
13:08 28.07.2023 (güncellendi: 13:13 28.07.2023) Abone ol
İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.