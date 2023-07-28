https://sputniknews.com.tr/20230728/istanbulda-orman-yangini-cok-sayida-itfaiye-ekibi-sevk-edildi-1074103583.html

İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'da orman yangını: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

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2023-07-28T13:08+0300

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türkiye

istanbul

orman yangını

sultangazi

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Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, ilçedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/boluda-yildirim-dusmesi-sonucu-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1074087557.html

türkiye

istanbul

sultangazi

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