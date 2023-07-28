https://sputniknews.com.tr/20230728/boluda-yildirim-dusmesi-sonucu-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1074087557.html
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T10:11+0300
2023-07-28T10:11+0300
2023-07-28T10:11+0300
türkiye
bolu
yıldırım
orman yangını
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Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.Arazinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bölgede çalışmalara helikopterle de destek veriliyor.Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.Yangının, havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alınmasına çalışılıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/kemerde-3-gundur-yangini-izleyen-bolge-sakini-adamlar-denizi-daga-tasidi-1074073430.html
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bolu, yıldırım, orman yangını
bolu, yıldırım, orman yangını
Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor
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Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.
Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.
Arazinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bölgede çalışmalara helikopterle de destek veriliyor.
Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.
Yangının, havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alınmasına çalışılıyor.