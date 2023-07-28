https://sputniknews.com.tr/20230728/boluda-yildirim-dusmesi-sonucu-cikan-orman-yanginina-mudahale-suruyor-1074087557.html

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu'da yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınına müdahale sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T10:11+0300

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türkiye

bolu

yıldırım

orman yangını

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Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.Arazinin eğimli olması nedeniyle yangına karadan müdahalenin zor olduğu bölgede çalışmalara helikopterle de destek veriliyor.Yangına, İstanbul ve Bursa'dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri, 5 iş makinesi, 10 arazöz, 5 su ikmal aracı, 20 ilk müdahale aracı ve aralarında köylülerin de bulunduğu 120 kişiyle müdahale ediliyor.Yangının, havadan ve karadan süren çalışmalarla kontrol altına alınmasına çalışılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230727/kemerde-3-gundur-yangini-izleyen-bolge-sakini-adamlar-denizi-daga-tasidi-1074073430.html

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