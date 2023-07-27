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https://sputniknews.com.tr/20230727/kemerde-3-gundur-yangini-izleyen-bolge-sakini-adamlar-denizi-daga-tasidi-1074073430.html
Kemer'de 3 gündür yangını izleyen bölge sakini: Adamlar denizi dağa taşıdı
Kemer'de 3 gündür yangını izleyen bölge sakini: Adamlar denizi dağa taşıdı
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını 4. gününde havadan söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangına yakın bir yerde evi bulunan ve 3... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:02+0300
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orman yangını
kemer
türkiye
helikopter
yangın helikopteri
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Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.08 sırasında çıkan orman yangını, 4. günde yüksek kesimlerde devam ediyor. Havadan helikopter ve uçaklarla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Beydağı Sahil Milli Parkı'nın zirvesinde aralıklı şekilde derin vadiler içinde sürüyor. Gece boyunca gece görüşlü helikopterlerin müdahale ettiği yangına, gün boyu ise helikopterler ve uçaklar müdahale etti. Gün içinde hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 50’lere ulaşmasının yanında rüzgarın da olmaması havadan müdahaleyi kolaylaştırdı. Arazinin dik, sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yanan alanlara hava araçlarının yoğun su döküm işlemi gün boyu aralıksız devam etti.Söndürme çalışmalarını evinin önünden izleyen Bayram Kesen, “Yangın mezarlıktan başladı. Yukarıya kadar dümdüz geldi, sonra yangın yeniden buraya geldi. Biz de tedirginiz uyumadık hiç. Yangına sürekli bakıyoruz. 3 gündür bu alana bakıyoruz. Adamlar çalışıyor, denizi resmen dağa taşıdılar. Sönmüyor gerçekten adamlar denizi dağa taşıdı Allah razı olsun. Yangın şuanda arkaya geçti. Bizde de bir tedirginlik var, kozalak patlasa bu tarafa gelir” diye konuştu.
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orman yangını, kemer, helikopter, yangın helikopteri
orman yangını, kemer, helikopter, yangın helikopteri

Kemer'de 3 gündür yangını izleyen bölge sakini: Adamlar denizi dağa taşıdı

21:02 27.07.2023 (güncellendi: 21:11 27.07.2023)
© İHAKemer yangın söndürme çalışmaları
Kemer yangın söndürme çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınını 4. gününde havadan söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Yangına yakın bir yerde evi bulunan ve 3 gündür yangını izleyen Bayram Kesen, "Sönmüyor, gerçekten adamlar denizi dağa taşıdı, Allah razı olsun" dedi.
Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Mahallesi Değirmendere mevkiinde geçtiğimiz pazartesi günü saat 21.08 sırasında çıkan orman yangını, 4. günde yüksek kesimlerde devam ediyor.
Havadan helikopter ve uçaklarla yoğun şekilde müdahale edilen yangın, Beydağı Sahil Milli Parkı'nın zirvesinde aralıklı şekilde derin vadiler içinde sürüyor. Gece boyunca gece görüşlü helikopterlerin müdahale ettiği yangına, gün boyu ise helikopterler ve uçaklar müdahale etti.
Gün içinde hava sıcaklığının 30, nem oranının yüzde 50’lere ulaşmasının yanında rüzgarın da olmaması havadan müdahaleyi kolaylaştırdı. Arazinin dik, sarp ve kayalık olması nedeniyle karadan müdahalenin yapılamadığı yanan alanlara hava araçlarının yoğun su döküm işlemi gün boyu aralıksız devam etti.

Söndürme çalışmalarını evinin önünden izleyen Bayram Kesen, “Yangın mezarlıktan başladı. Yukarıya kadar dümdüz geldi, sonra yangın yeniden buraya geldi. Biz de tedirginiz uyumadık hiç. Yangına sürekli bakıyoruz. 3 gündür bu alana bakıyoruz. Adamlar çalışıyor, denizi resmen dağa taşıdılar. Sönmüyor gerçekten adamlar denizi dağa taşıdı Allah razı olsun. Yangın şuanda arkaya geçti. Bizde de bir tedirginlik var, kozalak patlasa bu tarafa gelir” diye konuştu.
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