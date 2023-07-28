https://sputniknews.com.tr/20230728/israilden-isvece-uyari-tevrat-yakma-eylemlerinin-onune-gecin--1074112391.html

İsrail'den İsveç'e uyarı: Tevrat yakma eylemlerinin önüne geçin

İsrail'den İsveç'e uyarı: Tevrat yakma eylemlerinin önüne geçin

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsveçli mevkidaşı Tobias Billström'den ülkedeki olası Tevrat yakma eylemlerinin önüne geçmelerini istedi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T15:38+0300

2023-07-28T15:38+0300

2023-07-28T15:51+0300

isveç

tobias billström

eli cohen

tevrat

yakma

kitap yakma

eylem

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Kuran yakma eylemlerinin ardından İskandinav ülkesi İsveç'te bu defa Tevrat yakma eylemlerinin düzenlenmesi tehlikesi baş gösterdi.İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, İsveçli meslektaşından Tevrat'ın yakılmasını içeren olası eylemlere karşılık büyükelçilik binası önünde önlem almalarını istedi. Olası eylemlerin ikili ilişkilere zarar verebileceğine vurgu yapan Cohen, mevkidaşını bu konuda uyardı. Cuma günü yaptığı açıklamada Cohen, 'İsveç'te Tevrat yakma tehdidinden ötürü dehşete düştüğünü' söyleyerek, kutsal kitaplara zarar verme eylemlerine son verilmesi çağrısında bulundu.Cohen, "İsveç Dışişleri Bakanı olan arkadaşımla görüştüm ve ona, Stockholm yönetiminin ülkelerimiz arasındaki ilişkilere zarar verebilecek bu tür olayları önlemesini beklediğimizi açıkça belirttim" ifadelerini kullandı. İbranice yayın yapan Ynet haber sitesinin aktardığına göre Billström, Cohen'e bu tür eylemlerin 'İsveç değerlerine aykırı olduğunu' ve bunları önleyebilecek anayasal değişiklikler üzerine çalışacaklarını söyledi.Yeni eyleme İsveç polisinden onay çıkmıştıİsveç polisi dün 50 yaşındaki bir kadının 'çocuk hakları ihlallerini protesto etmek için' Stockholm'deki İsrail Büyükelçiliği'nin önünde Tevrat yakma talebini onaylamıştı. Protesto isteğinin neden Eski Ahit'i hedef aldığı ise hâlâ tartışma konusu. İsveçli yetkililer, son haftalarda ülkede kutsal kitapların, özellikle de Kuran'ın yakıldığı çeşitli protesto etkinliklerine izin verildiği için eleştiriliyor. Son eylemler Müslümanlar tarafından tepkiyle karşılansa da, İsveç yönetimi protestoları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiriyor.

https://sputniknews.com.tr/20230728/kurana-yonelik-saldirilari-protesto-icin-isvec-pasaportunu-yakan-irakli-kadin-ulkesine-dondu-1074109568.html

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isveç, tobias billström, eli cohen, tevrat, yakma, kitap yakma, eylem