https://sputniknews.com.tr/20230728/ekonomik-guven-endeksi-temmuzda-geriledi-1074095575.html
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 düzeyine geriledi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:41+0300
2023-07-28T11:41+0300
2023-07-28T11:41+0300
ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230728/dis-ticaret-acigi-haziranda-yuzde-37-azaldi-1074092579.html
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ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi
ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
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Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.
Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.
Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.
İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.
Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.