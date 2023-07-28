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https://sputniknews.com.tr/20230728/ekonomik-guven-endeksi-temmuzda-geriledi-1074095575.html
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi
Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 düzeyine geriledi. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:41+0300
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ekonomi
ekonomi
tüketici güven endeksi
ekonomik güven endeksi
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Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230728/dis-ticaret-acigi-haziranda-yuzde-37-azaldi-1074092579.html
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ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi
ekonomi, tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi

Ekonomik güven endeksi temmuzda geriledi

11:41 28.07.2023
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Market - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Ekonomik güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 1,8 azalışla 99,3 düzeyine geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks haziranda 101,1 iken temmuzda yüzde 1,8 azalarak 99,3 oldu.

Tüketici güven endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 5,9 düşerek 80,1'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,8 azalışla 104,9 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 88,1 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 0,6 azalışla 117,3 olurken perakende ticaret sektörü güven endeksi de yüzde 2,6 gerilemeyle 114,7'ye düştü.
Deniz ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
EKONOMİ
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 37 azaldı
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