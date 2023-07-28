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https://sputniknews.com.tr/20230728/dis-ticaret-acigi-haziranda-yuzde-37-azaldi-1074092579.html
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 37 azaldı
Dış ticaret açığı haziranda yüzde 37 azaldı
Dış ticaret açığı haziran ayında yüzde 37,3 azalarak 5,2 milyar dolar oldu. 6 aylık dönemde dış açık 61,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T11:00+0300
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ekonomi
türkiye
dış ticaret
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.İhracat haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.Haziranda dış ticaret açığı yüzde 37,3 azalışla 5 milyar 160 milyon dolar oldu.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Haziran ayında yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.Ocak-haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.6 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 18,7 artışla 61 milyar 235 milyon dolar oldu.
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türkiye, dış ticaret, ekonomi
türkiye, dış ticaret, ekonomi

Dış ticaret açığı haziranda yüzde 37 azaldı

11:00 28.07.2023
© AADeniz ticaret
Deniz ticaret - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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Dış ticaret açığı haziran ayında yüzde 37,3 azalarak 5,2 milyar dolar oldu. 6 aylık dönemde dış açık 61,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı dış ticaret verilerini açıkladı.

İhracat haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azalarak 20 milyar 904 milyon dolar, ithalat yüzde 17,5 azalarak 26 milyar 64 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Haziranda dış ticaret açığı yüzde 37,3 azalışla 5 milyar 160 milyon dolar oldu.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, Haziran ayında yüzde 10,4 azalarak 21 milyar 810 milyon dolardan, 19 milyar 547 milyon dolara geriledi.

Haziran ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,9 azalarak 22 milyar 272 milyon dolardan, 19 milyar 846 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı haziran ayında 299 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 10,6 azalarak 39 milyar 393 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 98,5 oldu.

Ocak-haziran döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azalarak 123 milyar 341 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 artarak 184 milyar 576 milyon dolar olarak gerçekleşti.

6 aylık dönemde dış ticaret açığı yüzde 18,7 artışla 61 milyar 235 milyon dolar oldu.
Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
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