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https://sputniknews.com.tr/20230530/enerji-ithalati-faturasi-nisanda-yuzde-363-azaldi-1071771249.html
Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 42.1 arttı
Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 42.1 arttı
Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Dış... 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T10:20+0300
2023-05-30T10:32+0300
ekonomi
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enerji
ithalat
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Nisan'da Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar' oluşturdu.Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36.3 azaldı.Öte yandan, ham petrol ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33.7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında yüzde 79.1 iken, 2023 Nisan ayında yüzde 68.9'a geriledi.İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldıİthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43.9'unu oluşturdu.
https://sputniknews.com.tr/20230529/tuikten-ucretsiz-dogalgaz-tuketiminin-tufeye-etkisine-iliskin-aciklama-1071756733.html
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türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enerji, ithalat
türkiye, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), enerji, ithalat

Türkiye'nin dış ticaret açığı Nisan ayında yüzde 42.1 arttı

10:20 30.05.2023 (güncellendi: 10:32 30.05.2023)
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Enerji - Doğalgaz - Gaz - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2023
© AA
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Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36.3 azalarak 4 milyar 958 milyon 148 bin dolara geriledi. Dış ticaret açığı da yüzde 42.1 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, Nisan'da Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.8 azalarak 28 milyar 69 milyon dolar oldu.
Bu tutarın 4 milyar 958 milyon 148 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar' oluşturdu.
Geçen yıl Nisan ayında bu rakam 7 milyar 783 milyon 865 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatının tutarı yıllık bazda yüzde 36.3 azaldı.
Öte yandan, ham petrol ithalatı Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 33.7 azalarak 1 milyon 998 bin 740 tona geriledi.
Nisan ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42.1 artarak 6 milyar 147 milyon dolardan, 8 milyar 738 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı 2022 Nisan ayında yüzde 79.1 iken, 2023 Nisan ayında yüzde 68.9'a geriledi.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Nisan ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 177 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 691 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 175 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 153 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 117 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43.9'unu oluşturdu.
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