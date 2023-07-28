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Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı
Danimarka'da aşırı sağcı grup, başkent Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T16:56+0300
2023-07-28T16:58+0300
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Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, Dortheavej semtindeki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısında cuma namazı bitiminde Kur'an-ı Kerim yaktı.İslam karşıtı pankartlar taşıyan ve megafonla İslam'a hakaret eden grup, provokasyonu yoğun polis güvenliği altında gerçekleştirdi.Grup üyeleri o anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.Bu esnada camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.Danimarka'daki aşırı milliyetçi grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarİsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu eylemlere izin verilmesi Türkiye ve Arap dünyasında tepkiyle karşılanıyor.Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
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danimarka, kuran, kuran-ı kerim, saldırı
danimarka, kuran, kuran-ı kerim, saldırı

Danimarka'da aşırı sağcı grup cami önünde Kur'an-ı Kerim yaktı

16:56 28.07.2023 (güncellendi: 16:58 28.07.2023)
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Danimarka'da aşırı sağcı grup, başkent Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yaktı.
Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi 'Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)' isimli grubun üyeleri, Dortheavej semtindeki İslam Toplumu derneğine ait caminin karşısında cuma namazı bitiminde Kur'an-ı Kerim yaktı.
İslam karşıtı pankartlar taşıyan ve megafonla İslam'a hakaret eden grup, provokasyonu yoğun polis güvenliği altında gerçekleştirdi.
Grup üyeleri o anları sosyal medya hesaplarından canlı paylaştı.
Bu esnada camiden dışarıya hoparlörlerle teşrik tekbirleri verildi ve Kur'an-ı Kerim okundu.
Danimarka'daki aşırı milliyetçi grup, nisan ayı itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
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15:38

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu eylemlere izin verilmesi Türkiye ve Arap dünyasında tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.
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