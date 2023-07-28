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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230728/bolivya-bolgesel-ticarette-abd-dolari-yerine-cin-yuani-kullanmaya-basladi-1074101350.html
Bolivya bölgesel ticarette ABD doları yerine Çin yuanı kullanmaya başladı
Bolivya bölgesel ticarette ABD doları yerine Çin yuanı kullanmaya başladı
Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın da komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, Çin ulusal para birimi yuanı kullanmaya başladığı açıklandı. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T12:24+0300
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bolivya
ekonomi
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arjantin
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Bolivya Ekonomi Bakanı Marcelo Montenegro, dün yaptığı açıklamada, Bolivya'nın mayıs ve temmuz arasında 278 milyon Çin yuanı (38.8 milyon dolar) ticaret yaptığını açıkladı.Söz konusu tutarın, ülkenin dış ticaretinin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirten Montenegro, muz, çinko ve kereste ihracatçıları ile araç ve sermaye ithalatçılarının yuan kullandıklarını ve söz konusu elektronik işlemlerin devlete ait Banco Unicon ile gerçekleştirildiğini kaydetti.Montenegro, yuan ile yapılan ticaret miktarının hala nispeten küçük olduğunu ancak zamanla artmasını beklediklerini ifade etti.Bolivya, Brezilya ve Arjantin'in ardından, bölgesel ticarette yuan para birimini kullanan son Güney Amerika ülkesi oldu.Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin 'Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi' olduğunu düşünüyor.Arjantin ve Brezilya da yuan kullanmaya başlamıştıArjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.Çin ile Brezilya, 2022'nin başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.Çin Merkez Bankası ile Arjantin Merkez Bankası arasında Kasım 2022'de swap anlaşması yapılmış ve dolar yerine yuan ile ödeme yapılacağı duyurulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230719/eski-pentagon-danismani-yeni-para-birimi-olusturma-kararini-abdye-karsi-isyana-benzetti-1073732513.html
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bolivya, çin, arjantin, brezilya, yuan
bolivya, çin, arjantin, brezilya, yuan

Bolivya bölgesel ticarette ABD doları yerine Çin yuanı kullanmaya başladı

12:24 28.07.2023 (güncellendi: 12:26 28.07.2023)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVYuan- Dolar
Yuan- Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın da komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, Çin ulusal para birimi yuanı kullanmaya başladığı açıklandı.
Bolivya Ekonomi Bakanı Marcelo Montenegro, dün yaptığı açıklamada, Bolivya'nın mayıs ve temmuz arasında 278 milyon Çin yuanı (38.8 milyon dolar) ticaret yaptığını açıkladı.
Söz konusu tutarın, ülkenin dış ticaretinin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirten Montenegro, muz, çinko ve kereste ihracatçıları ile araç ve sermaye ithalatçılarının yuan kullandıklarını ve söz konusu elektronik işlemlerin devlete ait Banco Unicon ile gerçekleştirildiğini kaydetti.
Montenegro, yuan ile yapılan ticaret miktarının hala nispeten küçük olduğunu ancak zamanla artmasını beklediklerini ifade etti.
Bolivya, Brezilya ve Arjantin'in ardından, bölgesel ticarette yuan para birimini kullanan son Güney Amerika ülkesi oldu.
Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin 'Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi' olduğunu düşünüyor.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
EKONOMİ
Eski Pentagon danışmanı yeni para birimi oluşturma kararını ABD’ye karşı isyana benzetti
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Arjantin ve Brezilya da yuan kullanmaya başlamıştı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.
Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Çin ile Brezilya, 2022'nin başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.
Çin Merkez Bankası ile Arjantin Merkez Bankası arasında Kasım 2022'de swap anlaşması yapılmış ve dolar yerine yuan ile ödeme yapılacağı duyurulmuştu.
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