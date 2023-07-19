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https://sputniknews.com.tr/20230719/eski-pentagon-danismani-yeni-para-birimi-olusturma-kararini-abdye-karsi-isyana-benzetti-1073732513.html
Eski Pentagon danışmanı yeni para birimi oluşturma kararını ABD’ye karşı isyana benzetti
Eski Pentagon danışmanı yeni para birimi oluşturma kararını ABD’ye karşı isyana benzetti
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay McGregor, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yeni bir para birimi oluşturma kararını Amerikan finans... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T21:55+0300
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ekonomi
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çin
hindistan
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Pentagon eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, London Real YouTube kanalına demecinde Rusya, Çin ve Hindistan'ın yeni bir para birimi oluşturma kararının ABD'nin finansal hegemonyasını sarsacağını belirtti.McGregor, “Buradaki ders şu ki yeni bir çağ başlıyor ve onlar, bu yeni para birimini kullanmak isteyen 40'tan fazla ülkenin desteğini aldı. Fakat elbette ki tüm bunun merkezinde, temelinde Hindistan, Çin ve Rusya var” diye konuştu.Bu kararın Amerikan finans sistemine karşı bir isyana benzediğini söyleyen McGregor, Afrika, Güney Amerika ve Asya'da pek çok kişinin Rusya'ya sempati duyduğunu ve onun eylemlerini Washington'un politikalarına bir direniş olarak algıladığını sözlerine ekledi.Eski Pentagon danışmanı, yeni para biriminin Rusya, Çin ve Hindistan'da büyük rezervleri bulunan altınla destekleneceğini kaydetti.Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubunun yeni bir para birimi üzerinde çalıştığı ve Güney Afrika'daki zirvede gelişimi ile ilgili fikirlerin sunabileceği, geçen mart ayında Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov tarafından duyurulmuştu. Babakov, yeni para biriminin sadece altınla değil, aynı zamanda diğer mal gruplarıyla, özellikle de nadir metaller ve toprakla da desteklenebileceğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230718/guney-afrika-cumhurbaskani-ramaphosa-putini-tutuklamak-rusyaya-savas-ilani-olur-1073677927.html
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abd, rusya, brics, çin, hindistan, dolarsızlaşma
abd, rusya, brics, çin, hindistan, dolarsızlaşma

Eski Pentagon danışmanı yeni para birimi oluşturma kararını ABD’ye karşı isyana benzetti

21:55 19.07.2023
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ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) eski danışmanı emekli Albay McGregor, Rusya, Çin ve Hindistan'ın yeni bir para birimi oluşturma kararını Amerikan finans sistemine karşı isyana benzetti.
Pentagon eski danışmanı emekli Albay Douglas McGregor, London Real YouTube kanalına demecinde Rusya, Çin ve Hindistan'ın yeni bir para birimi oluşturma kararının ABD'nin finansal hegemonyasını sarsacağını belirtti.
McGregor, “Buradaki ders şu ki yeni bir çağ başlıyor ve onlar, bu yeni para birimini kullanmak isteyen 40'tan fazla ülkenin desteğini aldı. Fakat elbette ki tüm bunun merkezinde, temelinde Hindistan, Çin ve Rusya var” diye konuştu.
Bu kararın Amerikan finans sistemine karşı bir isyana benzediğini söyleyen McGregor, Afrika, Güney Amerika ve Asya'da pek çok kişinin Rusya'ya sempati duyduğunu ve onun eylemlerini Washington'un politikalarına bir direniş olarak algıladığını sözlerine ekledi.
Eski Pentagon danışmanı, yeni para biriminin Rusya, Çin ve Hindistan'da büyük rezervleri bulunan altınla destekleneceğini kaydetti.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin oluşturduğu BRICS grubunun yeni bir para birimi üzerinde çalıştığı ve Güney Afrika'daki zirvede gelişimi ile ilgili fikirlerin sunabileceği, geçen mart ayında Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Aleksandr Babakov tarafından duyurulmuştu. Babakov, yeni para biriminin sadece altınla değil, aynı zamanda diğer mal gruplarıyla, özellikle de nadir metaller ve toprakla da desteklenebileceğini ifade etmişti.
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