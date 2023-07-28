https://sputniknews.com.tr/20230728/beyaz-saraydan-ukraynanin-rusyanin-taganrod-kentine-yonelik-saldirisina-dair-yorum-onaylamiyoruz-1074130993.html

Beyaz Saray'dan Ukrayna'nın Rusya'nın Taganrod kentine yönelik saldırısına dair yorum: Onaylamıyoruz

Beyaz Saray'dan Ukrayna'nın Rusya'nın Taganrod kentine yönelik saldırısına dair yorum: Onaylamıyoruz

Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Taganrod'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıya... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T23:52+0300

2023-07-28T23:52+0300

2023-07-28T23:53+0300

ukrayna krizi

abd

beyaz saray

rusya

taganrod

john kirby

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Beyaz Saray Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Ukrayna'nın Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Taganrod'daki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı hakkında değerlendirmede bulundu.Kirby, düzenlediği basın toplantısında "Daha önce Rusya sınırları içindeki saldırıları teşvik etmediğimizi ve onaylamadığımızı çok açık bir şekilde ifade ettik" dedi.'ABD Ukrayna'da muharebe harekatlarına katılmadı'Şu anda Ukrayna'da bulunan ABD askeri personelinin ne muharebe harekatlarına katıldığını ne de Ukraynalılarla birlikte sahada bulduğunu vurgulayan Kirby, "(Kiev'de) bir askeri ataşeliğimiz var, burada az sayıda ABD askeri görev yapıyor ve ikili ilişkilerimizde bize yardımcı oluyorlar" ifadelerini kullandı.Kirby, "Elçiliklerde güvenlik görevlileri de var. Dolayısıyla size Ukrayna'da ABD askeri personelinin bulunmadığını da söylemeyeceğim. Sizi temin edebileceğim şey, bunların hiçbirinin muharebe harekatlarına katılmadığı ya da Ukraynalı askerlerle birlikte sahada olmadığı" diye konuştu.Başkan Joe Biden'ın ABD askerlerinin Ukrayna'da savaşmayacağını açıkça belirttiğini anımsatan yetkili, "Savaşmadılar ve savaşmayacaklar da" diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre günün erken saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda birkaç bina hasar görmüş ve yaralanan siviller olmuştu.Bakanlık, saldırının sorumlusunun Ukrayna hükümeti olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230728/rusyanin-taganrog-kentinde-patlama-1074118559.html

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