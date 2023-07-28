https://sputniknews.com.tr/20230728/rusyanin-taganrog-kentinde-patlama-1074118559.html

Rusya'nın Taganrog kentinde patlama

Rusya'nın Taganrog kentinde patlama

Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Taganrod’da patlama meydana geldi. Rostov Valisi patlamanın bir füzeden kaynaklandığını sandıklarını söyledi. Yaralananlar... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T17:11+0300

2023-07-28T17:11+0300

2023-07-28T17:30+0300

ukrayna krizi

rusya

patlama

rostov

taganrod

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1c/1074118756_0:373:960:913_1920x0_80_0_0_1c47db2b3f06c34570ed5fd465e6b670.jpg

Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Taganrog’da meydana gelen patlamaya ilişkin, “Taganrog’un merkezinde yer alan Çehov Sad (Çehov Bahçesi) isimli kafenin yakınında bir füzenin patladığını sanıyoruz. Acil durum ekipleri olay yerinde bulunuyor. Patlama sebebiyle ölen yok” açıklamasını yaptı.Golubev bununla beraber yaralılar olduğunu ve kırılan camlar nedeniyle hafif yaralanan söz konusu kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmekte olduğunu kaydettiRostov Valisi, patlamanın neden olduğu hasarıysa netleştirmeye çalıştığını kaydetti ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Taganrog’daki patlamanın sorumlusunun Ukrayna hükümeti olduğunu duyurdu.Savunma Bakanlığı’nın söz konusu patlamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kiev rejimi Taganrod’daki meskun bir alana saldırı sistemi haline getirilmiş bir S-200 hava savunma sistemleriyle terör saldırısı düzenlemiştir. Ukrayna füzesi, Rusya hava savunma sistemleri tarafından fark edilip havadayken engellenmiştir. Düşürülen Ukrayna füzesinin parçaları Taragrog topraklarına düşmüştür.”

rusya

rostov

taganrod

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, patlama, rostov, taganrod