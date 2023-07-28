https://sputniknews.com.tr/20230728/rusyanin-taganrog-kentinde-patlama-1074118559.html
Rusya'nın Taganrog kentinde patlama
Rusya'nın Taganrog kentinde patlama
Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Taganrod’da patlama meydana geldi. Rostov Valisi patlamanın bir füzeden kaynaklandığını sandıklarını söyledi. Yaralananlar... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:11+0300
2023-07-28T17:11+0300
2023-07-28T17:30+0300
ukrayna krizi
rusya
patlama
rostov
taganrod
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Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Taganrog’da meydana gelen patlamaya ilişkin, “Taganrog’un merkezinde yer alan Çehov Sad (Çehov Bahçesi) isimli kafenin yakınında bir füzenin patladığını sanıyoruz. Acil durum ekipleri olay yerinde bulunuyor. Patlama sebebiyle ölen yok” açıklamasını yaptı.Golubev bununla beraber yaralılar olduğunu ve kırılan camlar nedeniyle hafif yaralanan söz konusu kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmekte olduğunu kaydettiRostov Valisi, patlamanın neden olduğu hasarıysa netleştirmeye çalıştığını kaydetti ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı, Taganrog’daki patlamanın sorumlusunun Ukrayna hükümeti olduğunu duyurdu.Savunma Bakanlığı’nın söz konusu patlamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kiev rejimi Taganrod’daki meskun bir alana saldırı sistemi haline getirilmiş bir S-200 hava savunma sistemleriyle terör saldırısı düzenlemiştir. Ukrayna füzesi, Rusya hava savunma sistemleri tarafından fark edilip havadayken engellenmiştir. Düşürülen Ukrayna füzesinin parçaları Taragrog topraklarına düşmüştür.”
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rusya, patlama, rostov, taganrod
Rusya'nın Taganrog kentinde patlama
17:11 28.07.2023 (güncellendi: 17:30 28.07.2023) Abone ol
Rusya’nın Rostov bölgesinde yer alan Taganrod’da patlama meydana geldi. Rostov Valisi patlamanın bir füzeden kaynaklandığını sandıklarını söyledi. Yaralananlar olduğu ancak hayatını kaybeden kimsenin olmadığı kaydediliyor.
Rostov Valisi Vasiliy Golubev, Taganrog’da meydana gelen patlamaya ilişkin, “Taganrog’un merkezinde yer alan Çehov Sad (Çehov Bahçesi) isimli kafenin yakınında bir füzenin patladığını sanıyoruz. Acil durum ekipleri olay yerinde bulunuyor. Patlama sebebiyle ölen yok” açıklamasını yaptı.
Golubev bununla beraber yaralılar olduğunu ve kırılan camlar nedeniyle hafif yaralanan söz konusu kişilere sağlık ekiplerinin müdahale etmekte olduğunu kaydetti
Rostov Valisi, patlamanın neden olduğu hasarıysa netleştirmeye çalıştığını kaydetti ve kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini sözlerine ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Taganrog’daki patlamanın sorumlusunun Ukrayna hükümeti olduğunu duyurdu.
Savunma Bakanlığı’nın söz konusu patlamaya ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Kiev rejimi Taganrod’daki meskun bir alana saldırı sistemi haline getirilmiş bir S-200 hava savunma sistemleriyle terör saldırısı düzenlemiştir. Ukrayna füzesi, Rusya hava savunma sistemleri tarafından fark edilip havadayken engellenmiştir. Düşürülen Ukrayna füzesinin parçaları Taragrog topraklarına düşmüştür.”