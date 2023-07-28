https://sputniknews.com.tr/20230728/balikesirde-45-derece-sicaklikta-mazgal-ve-asfaltta-yumurta-pisirdiler-1074113927.html
Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler
Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler
Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T15:30+0300
2023-07-28T15:30+0300
2023-07-28T15:37+0300
yaşam
erdek
balıkesir
yumurta
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Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek’te asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirildi. Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Erdek’te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/adanada-hava-44-derece-asfaltta-10-dakikada-yumurta-pisti-kebapcilar-baslarindan-asagi-su-doktu-1074015147.html
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erdek, balıkesir, yumurta
erdek, balıkesir, yumurta
Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler
15:30 28.07.2023 (güncellendi: 15:37 28.07.2023) Abone ol
Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla asfalt ve mazgallar üzerinde yumurta pişirmeyi denedi.
Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek’te asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirildi.
Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Erdek’te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.