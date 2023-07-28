https://sputniknews.com.tr/20230728/balikesirde-45-derece-sicaklikta-mazgal-ve-asfaltta-yumurta-pisirdiler-1074113927.html

Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler

Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler

Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla... 28.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-28T15:30+0300

2023-07-28T15:30+0300

2023-07-28T15:37+0300

yaşam

erdek

balıkesir

yumurta

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Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek’te asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirildi. Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Erdek’te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/adanada-hava-44-derece-asfaltta-10-dakikada-yumurta-pisti-kebapcilar-baslarindan-asagi-su-doktu-1074015147.html

erdek

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erdek, balıkesir, yumurta