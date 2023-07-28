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Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler
Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler
Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla... 28.07.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
erdek
balıkesir
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Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek’te asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirildi. Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.Erdek’te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/adanada-hava-44-derece-asfaltta-10-dakikada-yumurta-pisti-kebapcilar-baslarindan-asagi-su-doktu-1074015147.html
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erdek, balıkesir, yumurta
erdek, balıkesir, yumurta

Balıkesir'de 45 derece sıcaklıkta mazgal ve asfaltta yumurta pişirdiler

15:30 28.07.2023 (güncellendi: 15:37 28.07.2023)
© İHABalıkesir'in Erdek ilçesinde sıcak havada asfaltta yumurta pişirme
Balıkesir'in Erdek ilçesinde sıcak havada asfaltta yumurta pişirme - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© İHA
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Balıkesir'in Erdek ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve 45 derece olarak hissedilen sıcaklık nedeniyle sıcak havanın etkisini göstermek amacıyla asfalt ve mazgallar üzerinde yumurta pişirmeyi denedi.
Dün sokakların ve çarşının sakin olduğu görülürken, Erdek’te asfalt ve mazgal üzerinde yumurta pişirildi.
Yumurtanın 10 dakikada yenilebilir hale geldiğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Erdek’te bazı bölgelerde asfalt erirken, hayvanlar da sıcaklardan bunaldı.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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Adana'da hava 44 derece: Asfaltta 10 dakikada yumurta pişti, kebapçılar başlarından aşağı su döktü
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