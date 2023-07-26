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https://sputniknews.com.tr/20230726/adanada-hava-44-derece-asfaltta-10-dakikada-yumurta-pisti-kebapcilar-baslarindan-asagi-su-doktu-1074015147.html
Adana'da hava 44 derece: Asfaltta 10 dakikada yumurta pişti, kebapçılar başlarından aşağı su döktü
Adana'da hava 44 derece: Asfaltta 10 dakikada yumurta pişti, kebapçılar başlarından aşağı su döktü
Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent adeta hayalet şehri andırırken, sıcaktan en çok etkilenenler ise kebapçı... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
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adana, kebapçı, yumurta, fotoğraf, фото
adana, kebapçı, yumurta, fotoğraf, фото

Adana'da hava 44 derece: Asfaltta 10 dakikada yumurta pişti, kebapçılar başlarından aşağı su döktü

15:20 26.07.2023 (güncellendi: 15:48 26.07.2023)
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Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana’da termometreler 44 dereceyi gösterdi. Kent adeta hayalet şehri andırırken, sıcaktan en çok etkilenenler ise kebapçı ustaları oldu. Kebapçılar, başlarından aşağı su dökerek serinledi.
© İHAMeteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sıcak hava dalgasına karşı uyardığı Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece ölçülürken, park, sokak ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye
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© İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) sıcak hava dalgasına karşı uyardığı Adana’da sıcaklık gölgede 42 derece ölçülürken, park, sokak ve bahçelerdeki termometreler 44 dereceye ulaştı.
© İHAEn sıcak günlerini yaşayanlar kentte dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü. Sıcak havanın en çok etkilediği meslek gruplarının başında gelen kebap ustaları ise sıcak hava karşısında serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ustalar, pet şişelerdeki soğuk suları kafalarından aşağı dökerek serinledi.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye
2/6
© İHA
En sıcak günlerini yaşayanlar kentte dışarı çıkmadı. Şehir adeta hayalet kente döndü. Sadece çalışan insanların dışarı çıktığı, trafik yoğunluğunun neredeyse olmadığı, park ve bahçelerin ise boş kaldığı görüldü. Sıcak havanın en çok etkilediği meslek gruplarının başında gelen kebap ustaları ise sıcak hava karşısında serinlemek için çeşitli yöntemlere başvurdu. Ustalar, pet şişelerdeki soğuk suları kafalarından aşağı dökerek serinledi.
© İHAKebap ustası Atilla Vural ise sıcaklarda sadece soğuk suyu başından aşağı dökerek serinleyebildiğini belirtti.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye
3/6
© İHA
Kebap ustası Atilla Vural ise sıcaklarda sadece soğuk suyu başından aşağı dökerek serinleyebildiğini belirtti.
© İHAKentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye
4/6
© İHA
Kentte kebapçılık yapan Yaşar Aydın, asfaltta 10 dakikada yumurta pişirdi.
© İHAKebapçı Yaşar Aydın, “Adana çok sıcak. Ustalarımız da böyle bir serinleme yöntemi bulmuş. Biz Adanalılar olarak sıcak da olsa kebaptan vazgeçmiyoruz. Yanıyoruz adeta ama yine de ocak başında çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın ne kadar olduğunu göstermek için asfaltta yumurta da pişirdim. Allah dışarıda çalışanlara ve bizim gibi kebapçılara yardım etsin” dedi.
Adana'da hava 44 derece: Kebapçılar başlarından aşağı su döktü, asfaltta 10 dakikada yumurta pişti - Sputnik Türkiye
5/6
© İHA
Kebapçı Yaşar Aydın, “Adana çok sıcak. Ustalarımız da böyle bir serinleme yöntemi bulmuş. Biz Adanalılar olarak sıcak da olsa kebaptan vazgeçmiyoruz. Yanıyoruz adeta ama yine de ocak başında çalışmaya devam ediyoruz. Sıcağın ne kadar olduğunu göstermek için asfaltta yumurta da pişirdim. Allah dışarıda çalışanlara ve bizim gibi kebapçılara yardım etsin” dedi.
© İHAHava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi geçtiği Adana'da, Seyhan Belediyesi serinletip eğlendiren bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay etkinlikte satırla kestiği dondurmaları çocuklara ikram etti. Dondurma kebap şovu da yoğun ilgi gördü. İkram edilen dondurmalarla bir nebze de olsa serinleyip, güzel bir akşam geçiren Seyhanlılar, katkıda bulunanlara teşekkür etti.
 Adana'da hava 44 derece: Asfaltta 10 dakikada yumurta pişti, kebapçılar başlarından aşağı su döktü - Sputnik Türkiye
6/6
© İHA
Hava sıcaklığının gölgede 40 dereceyi geçtiği Adana'da, Seyhan Belediyesi serinletip eğlendiren bir etkinlik gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay etkinlikte satırla kestiği dondurmaları çocuklara ikram etti. Dondurma kebap şovu da yoğun ilgi gördü. İkram edilen dondurmalarla bir nebze de olsa serinleyip, güzel bir akşam geçiren Seyhanlılar, katkıda bulunanlara teşekkür etti.
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