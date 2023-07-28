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Yarım milyon kişi etkilenmiş olabilir: ABD'de kırmızı ete alerji geliştiren kene ısırığı yayılıyor
Yarım milyon kişi etkilenmiş olabilir: ABD'de kırmızı ete alerji geliştiren kene ısırığı yayılıyor
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kene ısırığı sonucu ete alerjik reaksiyon geliştiren sendromun 450 bin kişiyi etkilemiş olabileceğini duyurdu. 28.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-28T17:18+0300
2023-07-28T17:29+0300
dünya
abd
abd hastalık önleme ve kontrol merkezleri (cdc)
kene
alerji
tıp
araştırma
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ABD'de kene tükürüğünün neden olduğu kırmızı et alerjisine yol açan alfa-gal sendromu (AGS) konusunda uyarı yayımlandı.Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, 450 bin civarında Amerikalı, kenelerin neden olduğu ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir kırmızı et alerjisinden etkilenmiş olabilir. Dün yayımlanan raporda CDC, 2010'dan bu yana 96 bin ila 450 bin arasında Amerikalının alfa-gal sendromundan etkilenmiş olabileceğini açıkladı.Kırmızı et alerjisi veya kene ısırığı alerjisi olarak da bilinen sendrom, insanlarda doğal olarak bulunmayan bir şeker molekülü olan alfa-gal'den kaynaklanıyor. Bilim insanları tarafından yapılan son çalışmalar, sendroma yakalanan kişilerin domuz, dana, tavşan, koyun ve geyik etine, memeli hayvanlardan elde edilen jelatin, süt ve süt ürünlerine ve bazı ilaçlara alerjik reaksiyon geliştirebileceğini ortaya çıkardı.ABD sağlık sektörü teşhiste yetersiz AGS teşhisinin klinik muayene gerektirmesi ve bazı durumlarda testin imkansız olmasından ötürü teşhislerde bir netlik söz konusu olamıyor. 450 bin kişinin sendromdan etkilenmiş olabileceği tahmin edilmekteyken, doktorların da teşhis konusunda yetersiz kaldıkları biliniyor. CDC, AGS'den etkilenen yüz binlerce kişi olmasına rağmen, ABD'deki sağlık hizmeti sağlayıcılarının 'sendrom konusunda düşük farkındalığa sahip' olduğunu söyledi. Raporlardan birine göre, ankete katılan 1500 doktorun yüzde 42'si AGS'yi hiç duymamışken, yüzde 35'i rahatsızlığı teşhis veya tedavi etme becerilerine 'fazla güvenemediklerini' bildirdi.Tüm olumsuzluklara rağmen artan kanıtlar, sendromun birincil olarak ABD'nin orta ve güney eyaletlerinde görülen kene türünün tükürüğü ile ilişkili olduğunu gösteriyor. Semptomlar hafif, şiddetli ve hayatı tehdit edici seviyelerde değişkenlik gösterirken, bazı durumlarda hastalar anafilaksi (Ölümcül sonuçlanabilen, ani gelişen ciddi allerjik reaksiyon) yaşayabilir.
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anafilaksi nedir , ölümcül alerjik reaksiyon , kene ısırığı alerji , alerjen maddeler
anafilaksi nedir , ölümcül alerjik reaksiyon , kene ısırığı alerji , alerjen maddeler

Yarım milyon kişi etkilenmiş olabilir: ABD'de kırmızı ete alerji geliştiren kene ısırığı yayılıyor

17:18 28.07.2023 (güncellendi: 17:29 28.07.2023)
© AAKene
Kene - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2023
© AA
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), kene ısırığı sonucu ete alerjik reaksiyon geliştiren sendromun 450 bin kişiyi etkilemiş olabileceğini duyurdu.
ABD'de kene tükürüğünün neden olduğu kırmızı et alerjisine yol açan alfa-gal sendromu (AGS) konusunda uyarı yayımlandı.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, 450 bin civarında Amerikalı, kenelerin neden olduğu ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir kırmızı et alerjisinden etkilenmiş olabilir.
Dün yayımlanan raporda CDC, 2010'dan bu yana 96 bin ila 450 bin arasında Amerikalının alfa-gal sendromundan etkilenmiş olabileceğini açıkladı.
Kırmızı et alerjisi veya kene ısırığı alerjisi olarak da bilinen sendrom, insanlarda doğal olarak bulunmayan bir şeker molekülü olan alfa-gal'den kaynaklanıyor.
Bilim insanları tarafından yapılan son çalışmalar, sendroma yakalanan kişilerin domuz, dana, tavşan, koyun ve geyik etine, memeli hayvanlardan elde edilen jelatin, süt ve süt ürünlerine ve bazı ilaçlara alerjik reaksiyon geliştirebileceğini ortaya çıkardı.
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ABD sağlık sektörü teşhiste yetersiz

AGS teşhisinin klinik muayene gerektirmesi ve bazı durumlarda testin imkansız olmasından ötürü teşhislerde bir netlik söz konusu olamıyor. 450 bin kişinin sendromdan etkilenmiş olabileceği tahmin edilmekteyken, doktorların da teşhis konusunda yetersiz kaldıkları biliniyor.
CDC, AGS'den etkilenen yüz binlerce kişi olmasına rağmen, ABD'deki sağlık hizmeti sağlayıcılarının 'sendrom konusunda düşük farkındalığa sahip' olduğunu söyledi. Raporlardan birine göre, ankete katılan 1500 doktorun yüzde 42'si AGS'yi hiç duymamışken, yüzde 35'i rahatsızlığı teşhis veya tedavi etme becerilerine 'fazla güvenemediklerini' bildirdi.
Tüm olumsuzluklara rağmen artan kanıtlar, sendromun birincil olarak ABD'nin orta ve güney eyaletlerinde görülen kene türünün tükürüğü ile ilişkili olduğunu gösteriyor.
Semptomlar hafif, şiddetli ve hayatı tehdit edici seviyelerde değişkenlik gösterirken, bazı durumlarda hastalar anafilaksi (Ölümcül sonuçlanabilen, ani gelişen ciddi allerjik reaksiyon) yaşayabilir.
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