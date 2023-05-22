https://sputniknews.com.tr/20230522/arastirma-guclu-bacaklari-olan-kisilerde-kalp-krizi-sonrasi-kalp-yetmezligi-riski-daha-dusuk-1071399680.html
Araştırma: Güçlü bacakları olan kişilerde kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riski daha düşük
Araştırma: Güçlü bacakları olan kişilerde kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riski daha düşük
Japon araştırmacılar, güçlü bacak kasına sahip kişilerde, kalp krizinden sonra kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu tespit etti. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T15:48+0300
2023-05-22T15:48+0300
2023-05-22T15:48+0300
yaşam
kalp krizi
araştırma
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Japonya'nın Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, 2007 ile 2020 yılları arasında, daha önce kalp rahatsızlığı yaşamamış, ilk defa kalp krizi geçiren 932 kişi incelendi.Kalp krizi sonrasında hastaneye yatırılan hastaların "quadriceps" kas grubu testiyle bacak gücü ölçümü yapılan araştırmada, hastaların 481’inin kasları güçlü çıkarken, 451’inin güçsüz olduğu görüldü. Hastaların 67'inin ise ortalama kas gücüne sahip olduğu belirlendi.Kalp krizi geçirdiği andan itibaren 4,5 yıl boyunca izlenen hastalarda, bacak kasları güçlü olanlarda kalp yetmezliği görülme oranı binde 10,2, kasları güçsüz olanlarda ise bu oran binde 22,9 olarak ölçüldü.Araştırmada ayrıca, bacak kaslarının güçlendirilmesi ile kalp yetmezliği arasındaki ilişki incelendi.Bunun sonucunda ise bacak kaslarındaki yüzde 5’lik gelişimin kalp yetmezliği riskini yüzde 11 azalttığı saptandı.Araştırmacılardan Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi Bölümünden Kensuke Ueno, yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın, kalp krizi sonrası kalp yetmezliği gelişme riski yüksek olan hastaların belirlemesinde etkili olduğunu söyledi.Bacak kası kuvvetinin klinik ortamda doğru şekilde ölçümünün kolay olduğunu aktaran Ueno, bunun, kalp krizi geçiren hastalarda, kalp yetmezliği gelişmesini engelleyici tedavi uygulamada da yardımcı olabileceğini ifade etti.
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kalp krizi, araştırma
Araştırma: Güçlü bacakları olan kişilerde kalp krizi sonrası kalp yetmezliği riski daha düşük
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Japon araştırmacılar, güçlü bacak kasına sahip kişilerde, kalp krizinden sonra kalp yetmezliği riskinin daha düşük olduğunu tespit etti.
Japonya'nın Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada, 2007 ile 2020 yılları arasında, daha önce kalp rahatsızlığı yaşamamış, ilk defa kalp krizi geçiren 932 kişi incelendi.
Kalp krizi sonrasında hastaneye yatırılan hastaların "quadriceps" kas grubu testiyle bacak gücü ölçümü yapılan araştırmada, hastaların 481’inin kasları güçlü çıkarken, 451’inin güçsüz olduğu görüldü. Hastaların 67'inin ise ortalama kas gücüne sahip olduğu belirlendi.
Kalp krizi geçirdiği andan itibaren 4,5 yıl boyunca izlenen hastalarda, bacak kasları güçlü olanlarda kalp yetmezliği görülme oranı binde 10,2, kasları güçsüz olanlarda ise bu oran binde 22,9 olarak ölçüldü.
Araştırmada ayrıca, bacak kaslarının güçlendirilmesi ile kalp yetmezliği arasındaki ilişki incelendi.
Bunun sonucunda ise bacak kaslarındaki yüzde 5’lik gelişimin kalp yetmezliği riskini yüzde 11 azalttığı saptandı.
Araştırmacılardan Sagamihara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoterapi Bölümünden Kensuke Ueno, yaptığı açıklamada, söz konusu çalışmanın, kalp krizi sonrası kalp yetmezliği gelişme riski yüksek olan hastaların belirlemesinde etkili olduğunu söyledi.
Bacak kası kuvvetinin klinik ortamda doğru şekilde ölçümünün kolay olduğunu aktaran Ueno, bunun, kalp krizi geçiren hastalarda, kalp yetmezliği gelişmesini engelleyici tedavi uygulamada da yardımcı olabileceğini ifade etti.