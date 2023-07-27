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Zimbabve: Afrika, Rusya'nın yeni sömürgecilik konusundaki tutumunu paylaşıyor
Zimbabve: Afrika, Rusya'nın yeni sömürgecilik konusundaki tutumunu paylaşıyor
Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, Afrika kıtasında Rusya'nın yeni sömürgecilik sorunu ile ilgili tutumunun paylaşıldığını ve Moskova'nın bu olguya karşı... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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zimbabve
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rusya- afrika forumu
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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Moskova'nın yeni sömürgeci yapılarla mücadeleye yönelik çabaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Mnangagwa, “Biz de bu nedenle buradayız” dedi ve şöyle devam etti: “Afrika kıtasında Rusya Federasyonu'nun görüşleri paylaşılıyor ve biz de bu vizyonla dayanışma içindeyiz. Yüzlerce yıldır sömürge baskısı altında bulunduk ve onunla mücadele konusunda deneyime sahibiz.”Rusya-Afrika Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da, Roskongress Vakfı organizatörlüğünde 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da düzenlenmişti.
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Zimbabve: Afrika, Rusya'nın yeni sömürgecilik konusundaki tutumunu paylaşıyor

14:20 27.07.2023 (güncellendi: 14:23 27.07.2023)
© Sputnik / Павел Бедняков / Multimedya arşivine gidinRusya- Afrika Forumu
Rusya- Afrika Forumu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, Afrika kıtasında Rusya'nın yeni sömürgecilik sorunu ile ilgili tutumunun paylaşıldığını ve Moskova'nın bu olguya karşı mücadelesi ile dayanışma içinde olunduğunu belirtti.
Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Moskova'nın yeni sömürgeci yapılarla mücadeleye yönelik çabaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Mnangagwa, “Biz de bu nedenle buradayız” dedi ve şöyle devam etti: “Afrika kıtasında Rusya Federasyonu'nun görüşleri paylaşılıyor ve biz de bu vizyonla dayanışma içindeyiz. Yüzlerce yıldır sömürge baskısı altında bulunduk ve onunla mücadele konusunda deneyime sahibiz.”
Rusya-Afrika Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da, Roskongress Vakfı organizatörlüğünde 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da düzenlenmişti.
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