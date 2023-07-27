https://sputniknews.com.tr/20230727/zimbabve-afrika-rusyanin-yeni-somurgecilik-konusundaki-tutumunu-paylasiyor-1074059647.html

Zimbabve: Afrika, Rusya'nın yeni sömürgecilik konusundaki tutumunu paylaşıyor

Zimbabve: Afrika, Rusya'nın yeni sömürgecilik konusundaki tutumunu paylaşıyor

Zimbabve Devlet Başkanı Mnangagwa, Afrika kıtasında Rusya'nın yeni sömürgecilik sorunu ile ilgili tutumunun paylaşıldığını ve Moskova'nın bu olguya karşı... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:20+0300

2023-07-27T14:20+0300

2023-07-27T14:23+0300

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zimbabve

rusya

rusya- afrika forumu

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Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.Moskova'nın yeni sömürgeci yapılarla mücadeleye yönelik çabaları ile ilgili soruyu yanıtlayan Mnangagwa, “Biz de bu nedenle buradayız” dedi ve şöyle devam etti: “Afrika kıtasında Rusya Federasyonu'nun görüşleri paylaşılıyor ve biz de bu vizyonla dayanışma içindeyiz. Yüzlerce yıldır sömürge baskısı altında bulunduk ve onunla mücadele konusunda deneyime sahibiz.”Rusya-Afrika Forumu’nun ikincisi St. Petersburg’da, Roskongress Vakfı organizatörlüğünde 27-28 Temmuz’da gerçekleşiyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da düzenlenmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230727/afrika-birligi-baskani-baris-planimiza-zelenskiyden-somut-ilgi-goremedik-1074058065.html

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