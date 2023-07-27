https://sputniknews.com.tr/20230727/valilik-yagis-uyarisi-yapti-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1074057201.html
Valilik yağış uyarısı yaptı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Valilik yağış uyarısı yaptı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
Düzce Valiliği tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T13:44+0300
2023-07-27T13:44+0300
2023-07-27T13:44+0300
türkiye
düzce
yağış
deniz
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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz 2023 günü saat 18.00 ile 28 Temmuz 2023 06.00 saatleri arasında Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.Denize girmek yasaklandıDüzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-saat-verildi-1074038605.html
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düzce, yağış, deniz
Valilik yağış uyarısı yaptı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Düzce Valiliği tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz 2023 günü saat 18.00 ile 28 Temmuz 2023 06.00 saatleri arasında Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Denize girmek yasaklandı
Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.
Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.
Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.