https://sputniknews.com.tr/20230727/valilik-yagis-uyarisi-yapti-olumsuz-hava-kosullari-nedeniyle-denize-girmek-yasaklandi-1074057201.html

Valilik yağış uyarısı yaptı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Valilik yağış uyarısı yaptı: Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Düzce Valiliği tarafından kuvvetli yağış uyarısı yapılırken Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T13:44+0300

2023-07-27T13:44+0300

2023-07-27T13:44+0300

türkiye

düzce

yağış

deniz

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Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre Düzce Valiliği kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yapılan uyarıda “Yapılan son değerlendirmelere göre; Batı Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, 27 Temmuz 2023 günü saat 18.00 ile 28 Temmuz 2023 06.00 saatleri arasında Zonguldak, Düzce, Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar ve hortum riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.Denize girmek yasaklandıDüzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasaklandığı bildirildi.Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan olumsuz hava şartları, plaj ve sahillerde risk oluşturdu.Açıklamada, "Olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşların denize girmemelerini önemle rica ederiz." uyarısında bulunuldu.Söz konusu açıklamanın ardından cankurtaranlar, sahil ve plajlarda alınan güvenlik önlemlerini artırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-saat-verildi-1074038605.html

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