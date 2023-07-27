https://sputniknews.com.tr/20230727/meteorolojiden-istanbul-dahil-cok-sayida-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-saat-verildi-1074038605.html

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı: Saat verildi

Meteoroloji'den İstanbul dahil çok sayıda il için 'gök gürültülü sağanak' uyarısı: Saat verildi

Son 23 yılın en sıcak günü geride kalırken bugün de fırtına etkili oldu. Dün 41 dereceyle en sıcak günü yaşayan İstanbullular, güne gök gürültülü yağış ve... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T06:40+0300

2023-07-27T06:40+0300

2023-07-27T07:03+0300

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Temmuz'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmaranın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya’nın kuzey çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Bölgelere göre hava durumuMARMARAParçalı yer yer çok bulutlu,kuzey ve doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAz bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, sabah saatlerinde İzmir ve Manisa çevreleri ile Kütahya’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 36°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 42°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 35°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMANİSA °C, 37°CParçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 32°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA °C, 39°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 38°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 37°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkBATI KARADENİZParçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı, batı kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.BOLU °C, 32°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 34°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 36°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 28°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZAz bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize'nin iç kesimlerinin, gece saatlerinden itibaren Ordu, Giresun ve Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Orta Karadeniz kıyılarında akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.RİZE °C, 34°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 37°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 39°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 32°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum ve Ağrı'nın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 31°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 39°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 29°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 43°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 41°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 40°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 43°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230726/izmirde-85-yillik-sicaklik-rekoru-kirildi-1074027344.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu