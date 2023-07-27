https://sputniknews.com.tr/20230727/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuktan-kieve-cagri-rusya-ve-belarusla-birlesin-1074055985.html
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin
Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, mevcut tüm meydan okumalarla başa çıkabilmek için Kiev... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T13:25+0300
2023-07-27T13:25+0300
2023-07-27T13:25+0300
viktor medvedçuk
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
belarus
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'Öteki Ukrayna' projesi için bir yazı kaleme alan Medvedçuk, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için Rusya ve Belarus'la birleşmesi gerektiği tezini ortaya koydu.Muhalif siyasetçi, "Tarih, Ukrayna'nın Ortodoks-Slav değerlerini kabul eder etmez güç, gelişme ve refah yolunu izlediğini yüzyıllardır kanıtladı. Dolayısıyla, günümüzün meydan okumalarına cesurca yanıt vermek ve ortak şanlı tarihimizin yeni sınırlarına ulaşmak için tüm bu geleneklerin, değerlerin ve maneviyatın Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular tarafından yeniden bir araya getirilmesi gerekiyor" dedi.Günümüzde böyle bir senaryonun düşük ihtimal olduğunu kabul eden Medvedçuk, fakat bunun alternatif bir yolunun bulunmadığının altını çizdi.
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viktor medvedçuk, ukrayna, rusya, belarus
viktor medvedçuk, ukrayna, rusya, belarus
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin
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Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, mevcut tüm meydan okumalarla başa çıkabilmek için Kiev yönetimine Rusya ve Belarus'la birleşme çağrısı yaptı.
'Öteki Ukrayna' projesi için bir yazı kaleme alan Medvedçuk, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için Rusya ve Belarus'la birleşmesi gerektiği tezini ortaya koydu.
Muhalif siyasetçi, "Tarih, Ukrayna'nın Ortodoks-Slav değerlerini kabul eder etmez güç, gelişme ve refah yolunu izlediğini yüzyıllardır kanıtladı. Dolayısıyla, günümüzün meydan okumalarına cesurca yanıt vermek ve ortak şanlı tarihimizin yeni sınırlarına ulaşmak için tüm bu geleneklerin, değerlerin ve maneviyatın Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular tarafından yeniden bir araya getirilmesi gerekiyor" dedi.
Günümüzde böyle bir senaryonun düşük ihtimal olduğunu kabul eden Medvedçuk, fakat bunun alternatif bir yolunun bulunmadığının altını çizdi.