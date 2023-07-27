https://sputniknews.com.tr/20230727/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuktan-kieve-cagri-rusya-ve-belarusla-birlesin-1074055985.html

Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin

Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin

Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, mevcut tüm meydan okumalarla başa çıkabilmek için Kiev... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T13:25+0300

2023-07-27T13:25+0300

2023-07-27T13:25+0300

viktor medvedçuk

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

belarus

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'Öteki Ukrayna' projesi için bir yazı kaleme alan Medvedçuk, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için Rusya ve Belarus'la birleşmesi gerektiği tezini ortaya koydu.Muhalif siyasetçi, "Tarih, Ukrayna'nın Ortodoks-Slav değerlerini kabul eder etmez güç, gelişme ve refah yolunu izlediğini yüzyıllardır kanıtladı. Dolayısıyla, günümüzün meydan okumalarına cesurca yanıt vermek ve ortak şanlı tarihimizin yeni sınırlarına ulaşmak için tüm bu geleneklerin, değerlerin ve maneviyatın Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular tarafından yeniden bir araya getirilmesi gerekiyor" dedi.Günümüzde böyle bir senaryonun düşük ihtimal olduğunu kabul eden Medvedçuk, fakat bunun alternatif bir yolunun bulunmadığının altını çizdi.

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viktor medvedçuk, ukrayna, rusya, belarus