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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/ukraynali-muhalif-siyasetci-medvedcuktan-kieve-cagri-rusya-ve-belarusla-birlesin-1074055985.html
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin
Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin
Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, mevcut tüm meydan okumalarla başa çıkabilmek için Kiev... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T13:25+0300
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viktor medvedçuk
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ukrayna
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'Öteki Ukrayna' projesi için bir yazı kaleme alan Medvedçuk, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için Rusya ve Belarus'la birleşmesi gerektiği tezini ortaya koydu.Muhalif siyasetçi, "Tarih, Ukrayna'nın Ortodoks-Slav değerlerini kabul eder etmez güç, gelişme ve refah yolunu izlediğini yüzyıllardır kanıtladı. Dolayısıyla, günümüzün meydan okumalarına cesurca yanıt vermek ve ortak şanlı tarihimizin yeni sınırlarına ulaşmak için tüm bu geleneklerin, değerlerin ve maneviyatın Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular tarafından yeniden bir araya getirilmesi gerekiyor" dedi.Günümüzde böyle bir senaryonun düşük ihtimal olduğunu kabul eden Medvedçuk, fakat bunun alternatif bir yolunun bulunmadığının altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/beyaz-saray-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-en-kisa-surede-baslayacak-1074032246.html
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viktor medvedçuk, ukrayna, rusya, belarus

Ukraynalı muhalif siyasetçi Medvedçuk'tan Kiev'e çağrı: Rusya ve Belarus'la birleşin

13:25 27.07.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Стрингер
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Ukrayna'da yasaklı 'Muhalefet Platformu - Yaşam İçin' partisinin Siyasi Konsey Başkanı Viktor Medvedçuk, mevcut tüm meydan okumalarla başa çıkabilmek için Kiev yönetimine Rusya ve Belarus'la birleşme çağrısı yaptı.
'Öteki Ukrayna' projesi için bir yazı kaleme alan Medvedçuk, Ukrayna'nın içinde bulunduğu durumdan çıkması için Rusya ve Belarus'la birleşmesi gerektiği tezini ortaya koydu.

Muhalif siyasetçi, "Tarih, Ukrayna'nın Ortodoks-Slav değerlerini kabul eder etmez güç, gelişme ve refah yolunu izlediğini yüzyıllardır kanıtladı. Dolayısıyla, günümüzün meydan okumalarına cesurca yanıt vermek ve ortak şanlı tarihimizin yeni sınırlarına ulaşmak için tüm bu geleneklerin, değerlerin ve maneviyatın Ruslar, Ukraynalılar ve Belaruslular tarafından yeniden bir araya getirilmesi gerekiyor" dedi.

Günümüzde böyle bir senaryonun düşük ihtimal olduğunu kabul eden Medvedçuk, fakat bunun alternatif bir yolunun bulunmadığının altını çizdi.
F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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