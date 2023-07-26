https://sputniknews.com.tr/20230726/beyaz-saray-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-en-kisa-surede-baslayacak-1074032246.html
Beyaz Saray: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi en kısa sürede başlayacak
Beyaz Saray: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi en kısa sürede başlayacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin en kısa zamanda başlayacağını, eğitim... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T22:38+0300
2023-07-26T22:38+0300
2023-07-26T22:38+0300
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Kirby, bugünkü basın toplantısında, “F-16 eğitiminden bahsetmiştik. En kısa zamanda başlayacak ve umarım bittikten hemen sonra uçak sevkiyatı başlayacak. Ellerinde tanklar, toplar, HIMARS sistemleri var ve onlarla her gün çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Kirby, Ukrayna’nın, ihtiyaç duyduğu silah türlerini ABD ve diğer müttefiklerinden alamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansımadığını kaydetti.Politico gazetesi dünkü haberinde, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi konusunda anlaşmaya varmadığını bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230722/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-hizli-hareket-edecegiz-1073831461.html
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Beyaz Saray: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi en kısa sürede başlayacak
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin en kısa zamanda başlayacağını, eğitim bittikten hemen sonra uçak sevkiyatının başlayacağını ifade etti.
Kirby, bugünkü basın toplantısında, “F-16 eğitiminden bahsetmiştik. En kısa zamanda başlayacak ve umarım bittikten hemen sonra uçak sevkiyatı başlayacak. Ellerinde tanklar, toplar, HIMARS sistemleri var ve onlarla her gün çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Kirby, Ukrayna’nın, ihtiyaç duyduğu silah türlerini ABD ve diğer müttefiklerinden alamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansımadığını kaydetti.
Politico gazetesi dünkü haberinde, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi konusunda anlaşmaya varmadığını bildirmişti.