https://sputniknews.com.tr/20230726/beyaz-saray-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-en-kisa-surede-baslayacak-1074032246.html

Beyaz Saray: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi en kısa sürede başlayacak

Beyaz Saray: Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi en kısa sürede başlayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitiminin en kısa zamanda başlayacağını, eğitim... 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T22:38+0300

2023-07-26T22:38+0300

2023-07-26T22:38+0300

ukrayna krizi

f-16

abd

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/16/1071396384_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ae54c892e0fde8b0e32bfa1b3fa52d6.jpg

Kirby, bugünkü basın toplantısında, “F-16 eğitiminden bahsetmiştik. En kısa zamanda başlayacak ve umarım bittikten hemen sonra uçak sevkiyatı başlayacak. Ellerinde tanklar, toplar, HIMARS sistemleri var ve onlarla her gün çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Kirby, Ukrayna’nın, ihtiyaç duyduğu silah türlerini ABD ve diğer müttefiklerinden alamadığı yönündeki iddiaların gerçeği yansımadığını kaydetti.Politico gazetesi dünkü haberinde, ABD ve Avrupalı müttefiklerinin Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi konusunda anlaşmaya varmadığını bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230722/abd-ukraynali-pilotlarin-f-16-egitimi-konusunda-hizli-hareket-edecegiz-1073831461.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

f-16, abd, ukrayna