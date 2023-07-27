https://sputniknews.com.tr/20230727/ukome-toplaniyor-toplu-ulasima-yuzde-57-zam-gundemde-1074039842.html

UKOME toplanıyor: Toplu ulaşıma yüzde 57 zam gündemde

UKOME toplanıyor: Toplu ulaşıma yüzde 57 zam gündemde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T07:53+0300

2023-07-27T07:53+0300

2023-07-27T07:53+0300

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zam

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Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün (27 Temmuz Perşembe) günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.

https://sputniknews.com.tr/20230718/ankarada-toplu-ulasima-zam-1073665912.html

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