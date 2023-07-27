https://sputniknews.com.tr/20230727/ukome-toplaniyor-toplu-ulasima-yuzde-57-zam-gundemde-1074039842.html
UKOME toplanıyor: Toplu ulaşıma yüzde 57 zam gündemde
UKOME toplanıyor: Toplu ulaşıma yüzde 57 zam gündemde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T07:53+0300
2023-07-27T07:53+0300
2023-07-27T07:53+0300
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ibb
ukome
zam
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Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün (27 Temmuz Perşembe) günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.
https://sputniknews.com.tr/20230718/ankarada-toplu-ulasima-zam-1073665912.html
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ibb, ukome, zam
UKOME toplanıyor: Toplu ulaşıma yüzde 57 zam gündemde
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, bugün toplu ulaşıma zam gündemiyle toplanacak.
Toplantı, İBB'nin çağrısıyla bugün (27 Temmuz Perşembe) günü saat 13.00'da Bakırköy Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılacak.
Toplantıda, kentte toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, Marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşülecek.
İBB'nin, UKOME alt komisyonunda, toplu ulaşıma yüzde 57 zam yapılması teklifinde bulunduğu öğrenildi.
UKOME'de ayrıca yayalaştırma ve parkomat maddeleri de görüşülecek.