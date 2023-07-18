https://sputniknews.com.tr/20230718/ankarada-toplu-ulasima-zam-1073665912.html
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı. Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den... 18.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-18T15:20+0300
2023-07-18T15:20+0300
2023-07-18T15:25+0300
ekonomi
toplu ulaşım
ankara
zam
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069298009_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c4f7c808e78fe3c006bf54c8d8f06922.jpg
Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi.Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi.
https://sputniknews.com.tr/20230717/davutoglundan-zamlar-icin-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073613418.html
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/06/1069298009_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_49be6574e3d783de0ba06141a5826c25.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
toplu ulaşım, ankara, zam
toplu ulaşım, ankara, zam
Ankara'da toplu ulaşıma zam
15:20 18.07.2023 (güncellendi: 15:25 18.07.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi UKOME toplu ulaşım zamları için kararını açıkladı. Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi.
Ankara'da toplu taşıma ücretine zam geldi.
Bugün alınan kararla tam bilet 9.5 TL’den 15 TL’ye, indirimli bilet de 4 TL’den 7.5 TL’ye yükseldi.