https://sputniknews.com.tr/20230717/davutoglundan-zamlar-icin-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073613418.html
Davutoğlu'ndan zamlar için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
Davutoğlu'ndan zamlar için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ÖTV artışlarının ardından benzine gelen zamlar üzerine, seçim öncesi bir arada bulunan Millet İttifakı’nın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-17T12:17+0300
2023-07-17T12:17+0300
2023-07-17T12:17+0300
politika
ahmet davutoğlu
millet ittifakı
zam
tbmm
tbmm genel kurulu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_819325471c4802933304efbfeac4ba4a.jpg
T24'ün aktardığı habere göre, Davutoğlu, liderlere "Bu zamla ilgili grup başkan vekillerimizi görevlendirelim Meclis’i bu konuyla ilgili olağanüstü görüşmeye çağıralım" teklifinde bulundu.Teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma, eski ittifak açısından bir ilk olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230717/benzinde-alim-gucu-farki-1073608236.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728403_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_14a5f8d8d8c586d9b88ae18d77b61b78.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ahmet davutoğlu, millet ittifakı, zam, tbmm, tbmm genel kurulu
ahmet davutoğlu, millet ittifakı, zam, tbmm, tbmm genel kurulu
Davutoğlu'ndan zamlar için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı
Abone ol
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ÖTV artışlarının ardından benzine gelen zamlar üzerine, seçim öncesi bir arada bulunan Millet İttifakı’nın liderlerini arayarak ortak tavır için görüştü.
T24'ün aktardığı habere göre, Davutoğlu, liderlere "Bu zamla ilgili grup başkan vekillerimizi görevlendirelim Meclis’i bu konuyla ilgili olağanüstü görüşmeye çağıralım" teklifinde bulundu.
Teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma, eski ittifak açısından bir ilk olacak.