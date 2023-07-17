https://sputniknews.com.tr/20230717/davutoglundan-zamlar-icin-meclise-olaganustu-toplanti-cagrisi-1073613418.html

Davutoğlu'ndan zamlar için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

Davutoğlu'ndan zamlar için Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ÖTV artışlarının ardından benzine gelen zamlar üzerine, seçim öncesi bir arada bulunan Millet İttifakı’nın... 17.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-17T12:17+0300

2023-07-17T12:17+0300

2023-07-17T12:17+0300

politika

ahmet davutoğlu

millet ittifakı

zam

tbmm

tbmm genel kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/06/1070728403_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_819325471c4802933304efbfeac4ba4a.jpg

T24'ün aktardığı habere göre, Davutoğlu, liderlere "Bu zamla ilgili grup başkan vekillerimizi görevlendirelim Meclis’i bu konuyla ilgili olağanüstü görüşmeye çağıralım" teklifinde bulundu.Teklifin olumlu karşılandığı ve bu konuda çalışma başlatıldığı belirtildi. Seçim sonrası bu çalışma, eski ittifak açısından bir ilk olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230717/benzinde-alim-gucu-farki-1073608236.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet davutoğlu, millet ittifakı, zam, tbmm, tbmm genel kurulu