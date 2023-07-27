https://sputniknews.com.tr/20230727/singapurda-20-yil-aradan-sonra-ilk-kez-bir-kadin-infaz-edilecek-1074060770.html

Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek

Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek

Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T14:44+0300

2023-07-27T14:44+0300

2023-07-27T14:44+0300

dünya

asya & pasifik

singapur

idam

kadın

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Singapur’da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.Djamani, 15 Mart 2022’de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain’den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak. Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani’nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.Singapur’da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230726/gana-idam-cezasini-kaldiran-29-afrika-ulkesi-oldu-1074009711.html

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