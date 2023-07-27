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Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:44+0300
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Singapur’da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.Djamani, 15 Mart 2022’de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain’den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak. Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani’nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.Singapur’da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.
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asya & pasifik, singapur, idam, kadın

Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek

14:44 27.07.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANSingapur Polisi
Singapur Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek.
Singapur’da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu.
İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.
Djamani, 15 Mart 2022’de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain’den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak.
Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani’nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.
Singapur’da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.
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