https://sputniknews.com.tr/20230727/singapurda-20-yil-aradan-sonra-ilk-kez-bir-kadin-infaz-edilecek-1074060770.html
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T14:44+0300
2023-07-27T14:44+0300
2023-07-27T14:44+0300
dünya
asya & pasifik
singapur
idam
kadın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074060872_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_97a1332900b1caeb0a2c63f8c39f4143.jpg
Singapur’da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu. İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.Djamani, 15 Mart 2022’de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain’den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak. Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani’nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.Singapur’da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230726/gana-idam-cezasini-kaldiran-29-afrika-ulkesi-oldu-1074009711.html
singapur
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1b/1074060872_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_61795f70086d69109948c1fd3b33ed48.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
asya & pasifik, singapur, idam, kadın
asya & pasifik, singapur, idam, kadın
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın infaz edilecek
Abone ol
Singapur’da 20 yıl aradan sonra ilk kez bir kadın uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek.
Singapur’da geçtiğimiz Nisan ayında uyuşturucu sakladığına yönelik ifade veren 45 yaşındaki Saridewi Djamani, 2018 yılında 30 gram eroin bulundurmaktan suçlu bulunmuştu.
İdam cezası verilen kadının uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 3 gün içinde infaz edileceği açıklandı.
Djamani, 15 Mart 2022’de idam edilen Mohd Aziz bin Hussain’den sonra ülkede uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle idam edilecek ikinci kişi olacak.
Singapur merkezli insan hakları grubu Dönüştürücü Adalet Topluluğu da Djamani’nin ülkede uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla infaz edilecek 2 kadından biri olduğunu bildirdi.
Singapur’da 2004 yılında Yen May Woen adında bir kadının uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle ülkede idam edilen ilk kadın olduğu belirtiliyor.