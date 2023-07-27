https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-disislerinden-nijer-ordusuna-devlet-baskani-bazoumu-serbest-birakin-1074063819.html

Rusya Dışişleri'nden Nijer ordusuna: Devlet Başkanı Bazoum'u serbest bırakın

Rusya Dışişleri'nden Nijer ordusuna: Devlet Başkanı Bazoum'u serbest bırakın

Nijer'deki çatışmanın taraflarına seslenen Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sorunların güç kullanmadan çözülmesi ve Devlet Başkanı Mohamed... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T15:50+0300

2023-07-27T15:50+0300

2023-07-27T15:50+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

mohamed bazoum

nijer

rusya

darbe girişimi

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Nijer'de Devlet Başkanı Mohamed Bazoum, Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında alıkonulmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden konu hakkında yazılı bir açıklama yayınlayan Zaharova, "26 Temmuz'da bir grup Nijer askerinin devlet başkanlığı sarayını abluka altına aldığı ve mevcut Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un iktidardan uzaklaştırıldığı Nijer Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.Çatışmaların taraflarına güç kullanmaktan kaçınma ve tüm sorunları barışçıl ve yapıcı diyalogla çözme çağrısı yapan Zaharova, "Dost Nijer halkının yararı doğrultusunda iç barışı yeniden tesis etmek için bu iç siyasi krizin en kısa sürede çözülmesini umuyoruz. Devlet Başkanı Mohamed Bazoum'un ordu tarafından en kısa sürede serbest bırakılmasını bekliyoruz" dedi.Darbe girişiminin ardından askerler tarafından gözaltına alınan Nijer Devlet Başkanı Bazoum, Batı Afrika ülkesinde 'zor kazanılmış' demokratik kazanımları koruma sözü vermişti. Bugün sosyal medya hesabından açıklama yapan gözaltındaki Devlet Başkanı, "Zorluklarla elde edilen tüm kazanımlar muhafaza edilecek. Demokrasiyi ve özgürlüğü seven tüm Nijerliler bunu isterdi" diye vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/nijerde-darbe-girisimi-alikonulan-devlet-baskanindan-mesaj--1074041215.html

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rusya dışişleri bakanlığı, mohamed bazoum, nijer, rusya, darbe girişimi