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https://sputniknews.com.tr/20230727/rosatom-fasa-deniz-suyunun-tuzdan-arindirilmasinda-yardimci-olacak-1074076954.html
Rosatom, Fas’a deniz suyunun tuzdan arındırılmasında yardımcı olacak
Rosatom, Fas’a deniz suyunun tuzdan arındırılmasında yardımcı olacak
Rusya-Afrika Forumu’nda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Fas arasında, deniz suyunun tuzdan arındırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
deniz suyu
fas
su arıtma tesisi
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Fas’ın Water and Energy Solutions şirketi ve Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rusatom Altyapı Çözümleri şirketi arasında, Rusya-Afrika Forumu’nda, mutabakat zaptı imzaladı. Bu belgeye göre iki taraf, deniz suyunun tuzdan arındırılması ve su arıtma alanındaki projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapacak.Rosatom Genel Direktör Yardımcısı Kirill Komarov, “İmzalanan mutabakat zaptı, tuzdan arındırma ve su arıtma alanında Fas ile işbirliğini genişletiyor ve endüstriye ve Rosatom’un, bölge halkına temiz su sağlamayı amaçlayan teknolojilerini kullanarak ortak projeler gerçekleştirme imkanını sağlıyor” dedi.Water and Energy Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Emin Şerkavi, “Güven, hızla değişen dünyada en önemli değerlerden biri. Mutabakat zaptının imzalanması bunu açıkça gösteriyor. Rusya Federasyonu sözünü tutuyor ve bilgi birikimini ülkelerimizle paylaşmaya hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.Rosatom, sanayi ve vatandaşlar için deniz suyunun tuzdan arındırılması ve su artıma alanında büyük deneyime sahip. Şirket Rusya içinde ve dışında su arıtma tesisleri inşa ediyor. Halihazırda Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile birlikte deniz suyunu tuzdan arıtma sistemini inşa ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-suveys-kanali-yakininda-rus-sanayi-bolgesi-acilmali-1074076667.html
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rusya, deniz suyu, fas, su arıtma tesisi
rusya, deniz suyu, fas, su arıtma tesisi

Rosatom, Fas’a deniz suyunun tuzdan arındırılmasında yardımcı olacak

22:20 27.07.2023
© AFP 2023Su arıtma
Su arıtma - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AFP 2023
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Rusya-Afrika Forumu’nda Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve Fas arasında, deniz suyunun tuzdan arındırılmasına ilişkin anlaşma imzalandı.
Fas’ın Water and Energy Solutions şirketi ve Rosatom çatısı altında faaliyet gösteren Rusatom Altyapı Çözümleri şirketi arasında, Rusya-Afrika Forumu’nda, mutabakat zaptı imzaladı. Bu belgeye göre iki taraf, deniz suyunun tuzdan arındırılması ve su arıtma alanındaki projelerin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapacak.
Rosatom Genel Direktör Yardımcısı Kirill Komarov, “İmzalanan mutabakat zaptı, tuzdan arındırma ve su arıtma alanında Fas ile işbirliğini genişletiyor ve endüstriye ve Rosatom’un, bölge halkına temiz su sağlamayı amaçlayan teknolojilerini kullanarak ortak projeler gerçekleştirme imkanını sağlıyor” dedi.
Water and Energy Solutions Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Emin Şerkavi, “Güven, hızla değişen dünyada en önemli değerlerden biri. Mutabakat zaptının imzalanması bunu açıkça gösteriyor. Rusya Federasyonu sözünü tutuyor ve bilgi birikimini ülkelerimizle paylaşmaya hazır olduğunu gösteriyor” diye konuştu.
Rosatom, sanayi ve vatandaşlar için deniz suyunun tuzdan arındırılması ve su artıma alanında büyük deneyime sahip. Şirket Rusya içinde ve dışında su arıtma tesisleri inşa ediyor. Halihazırda Rosatom, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile birlikte deniz suyunu tuzdan arıtma sistemini inşa ediyor.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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