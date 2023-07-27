https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-suveys-kanali-yakininda-rus-sanayi-bolgesi-acilmali-1074076667.html
Putin: Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesi açılmalı
Putin: Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesi açılmalı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en kısa zamanda Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesinin faaliyete geçmesini umduğunu belirtti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T22:14+0300
2023-07-27T22:14+0300
2023-07-27T22:14+0300
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süveyş kanalı
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Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile dün konuştuk. Mısır’da, Süveyş Kanalı yakınında en kısa zamanda Rus sanayi bölgesinin açılmasını umuyorum. Bu konuyu görüşüyoruz. Orada ilk üretim tesislerinin yapımına bu yıl başlanmasını ve gelecekte üretilen ürünlerin tüm Afrika'ya ihraç edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrikada-rus-universitelerin-subelerini-aciyor-1074075611.html
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rusya, süveyş kanalı, vladimir putin, afrika
rusya, süveyş kanalı, vladimir putin, afrika
Putin: Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesi açılmalı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en kısa zamanda Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesinin faaliyete geçmesini umduğunu belirtti.
Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile dün konuştuk. Mısır’da, Süveyş Kanalı yakınında en kısa zamanda Rus sanayi bölgesinin açılmasını umuyorum. Bu konuyu görüşüyoruz. Orada ilk üretim tesislerinin yapımına bu yıl başlanmasını ve gelecekte üretilen ürünlerin tüm Afrika'ya ihraç edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.