https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-suveys-kanali-yakininda-rus-sanayi-bolgesi-acilmali-1074076667.html

Putin: Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesi açılmalı

Putin: Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesi açılmalı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en kısa zamanda Süveyş Kanalı yakınında Rus sanayi bölgesinin faaliyete geçmesini umduğunu belirtti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T22:14+0300

2023-07-27T22:14+0300

2023-07-27T22:14+0300

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süveyş kanalı

vladimir putin

afrika

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Rusya-Afrika Ekonomi ve İnsani Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya lideri Putin, “Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile dün konuştuk. Mısır’da, Süveyş Kanalı yakınında en kısa zamanda Rus sanayi bölgesinin açılmasını umuyorum. Bu konuyu görüşüyoruz. Orada ilk üretim tesislerinin yapımına bu yıl başlanmasını ve gelecekte üretilen ürünlerin tüm Afrika'ya ihraç edilmesini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrikada-rus-universitelerin-subelerini-aciyor-1074075611.html

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