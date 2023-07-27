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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrikada-rus-universitelerin-subelerini-aciyor-1074075611.html
Putin, Afrika’da Rus üniversitelerin şubelerini açıyor
Putin, Afrika’da Rus üniversitelerin şubelerini açıyor
Rusya’daki üniversitelerde 35 bin Afrikalı öğrencinin okuduğunu söyleyen Devlet Başkanı Putin, işbirliğini genişletmek için Afrika’da Rusya’nın önde gelen... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:51+0300
2023-07-27T21:51+0300
ukrayna krizi
rusya
afrika
afrika birliği
üniversite
vladimir putin
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Rusya-Afrika Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Afrika’da Rusçanın öğretilmesi ve Rus eğitim standartlarının uygulanması, işbirliğinin daha fazla geliştirilmesinin temelini oluşturacak” ifadelerini kullandı.Afrika eğitim kurumlarıyla işbirliğinin, Rusya-Afrika Ağ Üniversitesi kapsamında inşa edildiğini söyleyen Rus lider, “Afrikalı dostlarımıza sadece yüksek eğitim değil, genel ve orta meslek eğitimini geliştirmede de yardımcı olmaya, okullar için öğretmen kadrolarını yetiştirmeye, ortak okullar açmaya devam edeceğiz. Artık ortak okullar için Rus ve Afrika ulusal eğitim programlarının sentezine dayanan metodolojik materyaller geliştiriliyor” dedi.Rusya’da yüksek eğitim gören Afrikalı sayısının giderek arttığını dile getiren Putin, “Onlar için federal bütçeden eğitim kotası son üç yıl içerisinde 2.5 kat arttı. Önümüzdeki yıl kota 4 bin 700 kişi olacak” bilgisini verdi.Afrika’nın 28 ülkesinde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretmen yetiştirme projesinin başlatıldığını anlatan Putin’in sözlerine göre, bu bağlamda, Rusya’daki pedagoji üniversitelerine kabul edilen Afrikalı öğrenci sayısının artırılması planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrika-birliginin-eylulde-g20-uyesi-olmasini-bekliyoruz-1074072651.html
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rusya, afrika, afrika birliği, üniversite, vladimir putin
rusya, afrika, afrika birliği, üniversite, vladimir putin

Putin, Afrika’da Rus üniversitelerin şubelerini açıyor

21:51 27.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков / Multimedya arşivine gidinVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Александр Казаков
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Rusya’daki üniversitelerde 35 bin Afrikalı öğrencinin okuduğunu söyleyen Devlet Başkanı Putin, işbirliğini genişletmek için Afrika’da Rusya’nın önde gelen üniversitelerin şubelerini ve Rusça okullarını açmayı ve Afrikalı öğrenciler için kotaları artırmayı planladıklarını belirtti.
Rusya-Afrika Forumu’nun genel kurul toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Afrika’da Rusçanın öğretilmesi ve Rus eğitim standartlarının uygulanması, işbirliğinin daha fazla geliştirilmesinin temelini oluşturacak” ifadelerini kullandı.
Afrika eğitim kurumlarıyla işbirliğinin, Rusya-Afrika Ağ Üniversitesi kapsamında inşa edildiğini söyleyen Rus lider, “Afrikalı dostlarımıza sadece yüksek eğitim değil, genel ve orta meslek eğitimini geliştirmede de yardımcı olmaya, okullar için öğretmen kadrolarını yetiştirmeye, ortak okullar açmaya devam edeceğiz. Artık ortak okullar için Rus ve Afrika ulusal eğitim programlarının sentezine dayanan metodolojik materyaller geliştiriliyor” dedi.
Rusya’da yüksek eğitim gören Afrikalı sayısının giderek arttığını dile getiren Putin, “Onlar için federal bütçeden eğitim kotası son üç yıl içerisinde 2.5 kat arttı. Önümüzdeki yıl kota 4 bin 700 kişi olacak” bilgisini verdi.
Afrika’nın 28 ülkesinde, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları için öğretmen yetiştirme projesinin başlatıldığını anlatan Putin’in sözlerine göre, bu bağlamda, Rusya’daki pedagoji üniversitelerine kabul edilen Afrikalı öğrenci sayısının artırılması planlanıyor.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
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