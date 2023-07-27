https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrika-birliginin-eylulde-g20-uyesi-olmasini-bekliyoruz-1074072651.html
Putin: Afrika Birliğinin Eylül’de G20 üyesi olmasını bekliyoruz
Putin: Afrika Birliğinin Eylül’de G20 üyesi olmasını bekliyoruz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika Birliği’nin uluslararası kuruluşların faaliyetine dahil edilmesine destek verdiklerini ve birliğin önümüzdeki Eylül... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T20:40+0300
2023-07-27T20:40+0300
2023-07-27T20:40+0300
dünya
vladimir putin
rusya
afrika birliği
g20
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Putin, Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşmede, “Afrika Birliği’nin önde gelen uluslararası kuruluşlarının çalışmalarına dahil edilmesine destek veriyoruz. Rusya, Afrika Birliği’ne tam kapsamlı G20 üyeliğinin verilmesi fikrine olumlu tepki veren ilk ülkelerden biriydi. Bu kararın önümüzdeki Eylül ayında, New Delhi’deki G20 Zirvesi sırasında kabul edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.Afrika Birliği’ni, “Kıtada modern güvenlik yapısını oluşturan ve küresel ekonomik ilişkiler sisteminde Afrika’ya layık bir yer sağlama yönünde koşullar yaratan lider bir bölgesel örgüt olarak” gördüklerini kaydeden Putin, Afrika ülkelerinin egemenliğini güçlendirmesine, Afrika’nın çok kutuplu dünya düzeninde anahtar ortak olmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.
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vladimir putin, rusya, afrika birliği, g20
vladimir putin, rusya, afrika birliği, g20
Putin: Afrika Birliğinin Eylül’de G20 üyesi olmasını bekliyoruz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afrika Birliği’nin uluslararası kuruluşların faaliyetine dahil edilmesine destek verdiklerini ve birliğin önümüzdeki Eylül ayında G20 üyesi olmasını beklediklerini belirtti.
Putin, Afrika Birliği Başkanı Azali Assoumani ve Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki Muhammed ile görüşmede, “Afrika Birliği’nin önde gelen uluslararası kuruluşlarının çalışmalarına dahil edilmesine destek veriyoruz. Rusya, Afrika Birliği’ne tam kapsamlı G20 üyeliğinin verilmesi fikrine olumlu tepki veren ilk ülkelerden biriydi. Bu kararın önümüzdeki Eylül ayında, New Delhi’deki G20 Zirvesi sırasında kabul edilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.
Afrika Birliği’ni, “Kıtada modern güvenlik yapısını oluşturan ve küresel ekonomik ilişkiler sisteminde Afrika’ya layık bir yer sağlama yönünde koşullar yaratan lider bir bölgesel örgüt olarak” gördüklerini kaydeden Putin, Afrika ülkelerinin egemenliğini güçlendirmesine, Afrika’nın çok kutuplu dünya düzeninde anahtar ortak olmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını kaydetti.