https://sputniknews.com.tr/20230727/resmi-gazetede-yayimlandi-deprem-bolgesinde-yapilandirma-taksitleri-karari-1074040120.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'yapılandırma taksitleri' kararı

Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'yapılandırma taksitleri' kararı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçelerde yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T08:38+0300

2023-07-27T08:38+0300

2023-07-27T08:38+0300

ekonomi

vergi

yapılandırma

borç yapılandırma

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Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılandırmadan kaynaklanan taksit ödeme süreleri uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yerlerde yapılandırma kapsamında kamu dairelerine borçlu olanların ödemeleri gereken taksitlerin süresi; mücbir sebep halinin 31 Kasım’a kadar devam etmesi nedeniyle, ilk taksitin bu tarihten sonraki ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden 2'şer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verildi.Taksitler uzatıldıKarar kapsamında ayrıca, 7256 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitlerin süresi ise mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Kasım’ı izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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