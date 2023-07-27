https://sputniknews.com.tr/20230727/resmi-gazetede-yayimlandi-deprem-bolgesinde-yapilandirma-taksitleri-karari-1074040120.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'yapılandırma taksitleri' kararı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'yapılandırma taksitleri' kararı
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçelerde yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T08:38+0300
2023-07-27T08:38+0300
2023-07-27T08:38+0300
ekonomi
vergi
yapılandırma
borç yapılandırma
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Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılandırmadan kaynaklanan taksit ödeme süreleri uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yerlerde yapılandırma kapsamında kamu dairelerine borçlu olanların ödemeleri gereken taksitlerin süresi; mücbir sebep halinin 31 Kasım’a kadar devam etmesi nedeniyle, ilk taksitin bu tarihten sonraki ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden 2'şer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verildi.Taksitler uzatıldıKarar kapsamında ayrıca, 7256 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitlerin süresi ise mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Kasım’ı izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.
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vergi, yapılandırma, borç yapılandırma
Resmi Gazete'de yayımlandı: Deprem bölgesinde 'yapılandırma taksitleri' kararı
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği il ve ilçelerde yapılandırılan idarelere ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri yeniden belirlendi.
Deprem bölgesinde mücbir sebep halinin devam ettiği Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yapılandırmadan kaynaklanan taksit ödeme süreleri uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yerlerde yapılandırma kapsamında kamu dairelerine borçlu olanların ödemeleri gereken taksitlerin süresi; mücbir sebep halinin 31 Kasım’a kadar devam etmesi nedeniyle, ilk taksitin bu tarihten sonraki ayda, sonraki taksitlerin ödeme süreleri de bu ayı takip eden 2'şer aylık dönemler halinde uzatılmasına karar verildi.
Taksitler uzatıldı
Karar kapsamında ayrıca, 7256 sayılı kanunun ilgili maddeleri uyarınca belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken taksitlerin süresi ise mücbir sebep halinin sona erdiği 31 Kasım’ı izleyen aydan başlayarak aylık taksitler halinde ödenmek üzere uzatıldı.