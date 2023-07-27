https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrika-ulkeleriyle-iliskilerin-gelecegi-konusunda-iyimseriz-1074077065.html

Putin: Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geleceği konusunda iyimseriz

Putin: Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geleceği konusunda iyimseriz

Rusya’nın, Afrika ülkeleriyle ilişkilerin geleceği konusunda iyimser olduğunu söyleyen Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu ilişkilerin sağlam dostluk bağlarına... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T22:22+0300

2023-07-27T22:22+0300

2023-07-27T22:22+0300

dünya

rusya

afrika

vladimir putin

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Rusya lideri Putin, Rusya-Afrika Zirvesi’nin onur konukları için düzenlenen akşam yemeğinde, “Geleceği iyimserlikle bakıyoruz. Çünkü Rusya-Afrika ilişkileri sağlam dostluk bağlarına ve karşılıklı yardıma dayanıyor” diye konuştu.Putin, “Halihazırda Rusya ve Afrika ülkeleri birlikte, egemen eşitlik, halkların geleceğini belirleme hakkına saygı ilkeleri temelinde adil ve çok kutuplu dünya düzenin oluşturulmasına destek veriyor” ifadelerini kullandı.Rusya lideri, “Ülkemiz, Afrika’daki krizlerin çözümüne ve yeni gerilim ocaklarının ortaya çıkmasının önlenmesine, terör ve aşırılıkla, salgınlarla ve açlıkla mücadeleye, gıda, çevre ve bilgi güvenliği sorunlarının çözümüne gerçek anlamda katkı sağlamaya devam edecek” dedi.“Hızlı gitmek istiyorsan tek, uzağa gitmek istiyorsan birlikte git” Afrika atasözünü anımsatan Putin, “Afrikalı arkadaşlarla el ele, birlikte gelecek için çalışmaya, gerçekten stratejik işbirliği ve ortaklık kurmaya hazırız” diye ekledi.Afrika’nın neredeyse tüm ülkelerinden üst düzey heyetlerin, zirvenin yapıldığı St. Petersburg’a geldiğini dile getiren Putin, bunun, Rusya ve Afrika ülkelerinin, karşılıklı yarar sağlayan bağları ve ilişkileri genişletme ve derinleştirmeye hazır olduğunu gösterdiğini kaydetti. Bunun ayrınca Rusya-Afrika ilişkilerini tüm kilit alanlarda yeni, daha gelişmiş düzeye çıkarma niyetinin gerçek teyidi olduğunu söyleyen Rus lider, “Bu zirve, buna yardımcı olma amacını taşıyor” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/putin-afrika-birliginin-eylulde-g20-uyesi-olmasini-bekliyoruz-1074072651.html

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