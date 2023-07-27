https://sputniknews.com.tr/20230727/jahreinden-kilicdaroglunun-avukatina-suc-duyurusu-1074036846.html
Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu
Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu
Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T01:26+0300
2023-07-27T01:26+0300
2023-07-27T01:26+0300
türkiye
jahrein
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
celal çelik
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Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.Sonuç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:“Az önce Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsımı zedeleyici 'ahlaksız, densiz, edepsiz' gibi söylemleri ve demeçlerinden ötürü nöbetçi cumhuriyet savcılığına dilekçemi verdim. Ayrıca bağlı olduğu Ankara Barosu’na disiplin şikayetinde bulundum. Arkanızda siyasi güç var diye dilediğiniz gibi at koşturabileceğinizi sanıyorsunuz. Sert kayaya toslarsınız böyle. Sırf leblebi kafa dedim diye haftalardır yüksek takipçili hesabından ve yandaş gazetelere verdiğin demeçlerin üstünden hakaret ve karalama kampanyası yürütüyorsun. Hukuk bize de var. Gerçi sen alışkınsındır Celal. Daha önce fetöcülükten yargılanmıştın. Bol şans”
https://sputniknews.com.tr/20230721/kilicdaroglu-jahreine-bir-dava-daha-acti-1073811273.html
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jahrein, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, celal çelik
jahrein, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, celal çelik
Jahrein’den Kılıçdaroğlu’nun avukatına suç duyurusu
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Jahrein lakaplı Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Sosyal medya fenomeni Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Twitter hesabından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Sonuç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Az önce Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulundum. Şahsımı zedeleyici 'ahlaksız, densiz, edepsiz' gibi söylemleri ve demeçlerinden ötürü nöbetçi cumhuriyet savcılığına dilekçemi verdim. Ayrıca bağlı olduğu Ankara Barosu’na disiplin şikayetinde bulundum. Arkanızda siyasi güç var diye dilediğiniz gibi at koşturabileceğinizi sanıyorsunuz. Sert kayaya toslarsınız böyle. Sırf leblebi kafa dedim diye haftalardır yüksek takipçili hesabından ve yandaş gazetelere verdiğin demeçlerin üstünden hakaret ve karalama kampanyası yürütüyorsun. Hukuk bize de var. Gerçi sen alışkınsındır Celal. Daha önce fetöcülükten yargılanmıştın. Bol şans”