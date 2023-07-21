https://sputniknews.com.tr/20230721/kilicdaroglu-jahreine-bir-dava-daha-acti-1073811273.html
Kılıçdaroğlu Jahrein'e bir dava daha açtı
Kılıçdaroğlu Jahrein'e bir dava daha açtı
Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç'a (Jahrein) kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle bir tazminat davası daha açtı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:13+0300
2023-07-21T14:13+0300
2023-07-21T14:13+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a tazminat istemiyle bir dava daha açtı.CHP liderinin daha önceden de açtığı davaları bulunuyor. Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-ikinci-dava-1073544138.html
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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
Kılıçdaroğlu Jahrein'e bir dava daha açtı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç'a (Jahrein) kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle bir tazminat davası daha açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a tazminat istemiyle bir dava daha açtı.
CHP liderinin daha önceden de açtığı davaları bulunuyor.
Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.