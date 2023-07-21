https://sputniknews.com.tr/20230721/kilicdaroglu-jahreine-bir-dava-daha-acti-1073811273.html

Kılıçdaroğlu Jahrein'e bir dava daha açtı

Kılıçdaroğlu Jahrein'e bir dava daha açtı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Sonuç'a (Jahrein) kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle bir tazminat davası daha açtı. 21.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-21T14:13+0300

2023-07-21T14:13+0300

2023-07-21T14:13+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a tazminat istemiyle bir dava daha açtı.CHP liderinin daha önceden de açtığı davaları bulunuyor. Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-ikinci-dava-1073544138.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)