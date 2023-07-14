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https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-ikinci-dava-1073544138.html
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e ikinci dava
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e ikinci dava
Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle Ahmet... 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T15:50+0300
2023-07-14T15:57+0300
politika
jahrein
kemal kılıçdaroğlu
tazminat davası
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'leblebi kafalı ve demans hastası' sözleri sebebiyle 200 bin liralık tazminat davası açtığı 'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'a kendisine dört ayrı tweet’le hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açtı.T24'ten Asuman Aranca'nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, sosyal medyada Jahrein ismini kullanan Sonuç’un, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrasında yaptığı dört ayrı paylaşımında Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi. Dilekçede Sonuç’un bu paylaşımlarından birinde, “Zaferi kutlayan AKP'lilere hiç kızmıyorum. Haklarıdır. Biz seçmen olarak bu aptalları tepemizden atamadık. Tıpış tıpış gidip tuvalet terliğine oy verdik. Kimimiz yediremeyip vermedi. Niğdeli Rıdvan dayı vermedi. Bugün buradayız. Bize müstahak! Kutlayın ağalar” dediğine yer verildi.'Kişilik haklarına saldırı'Paylaşımlarının bazılarında da, 'şerefsiz, pişmiş kelle, lan, aptal, tuvalet terliği, yüzsüz' gibi ifadeler kullandığı anlatılan dilekçede, Sonuç’un bu sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlatıldı.Dilekçede, Sonuç’un 31 Mayıs’ta paylaştığı, “Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler” şeklindeki tweet’i için 150 bin, diğer üç tweet’i için de 50’şer bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-200-bin-tllik-tazminat-davasi-1073532868.html
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jahrein dava, kılıçdaroğlu jahrein dava, jahrein hakaret, kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e ikinci dava

15:50 14.07.2023 (güncellendi: 15:57 14.07.2023)
© CHPKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
© CHP
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Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç'a 200 bin liralık manevi tazminat davası açan Kılıçdaroğlu, kendisine dört ayrı tweet’le daha hakaret ettiği gerekçesiyle Ahmet Sonuç'a 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'leblebi kafalı ve demans hastası' sözleri sebebiyle 200 bin liralık tazminat davası açtığı 'Jahrein' lakaplı sosyal medya ünlüsü Ahmet Sonuç'a kendisine dört ayrı tweet’le hakaret ettiği gerekçesiyle 300 bin lira tazminat istemiyle bir dava daha açtı.
T24'ten Asuman Aranca'nın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesinde, sosyal medyada Jahrein ismini kullanan Sonuç’un, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri sonrasında yaptığı dört ayrı paylaşımında Kılıçdaroğlu’na hakaret içeren ifadeler kullandığı belirtildi.
Dilekçede Sonuç’un bu paylaşımlarından birinde, “Zaferi kutlayan AKP'lilere hiç kızmıyorum. Haklarıdır. Biz seçmen olarak bu aptalları tepemizden atamadık. Tıpış tıpış gidip tuvalet terliğine oy verdik. Kimimiz yediremeyip vermedi. Niğdeli Rıdvan dayı vermedi. Bugün buradayız. Bize müstahak! Kutlayın ağalar” dediğine yer verildi.

'Kişilik haklarına saldırı'

Paylaşımlarının bazılarında da, 'şerefsiz, pişmiş kelle, lan, aptal, tuvalet terliği, yüzsüz' gibi ifadeler kullandığı anlatılan dilekçede, Sonuç’un bu sözlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğu anlatıldı.
Dilekçede, Sonuç’un 31 Mayıs’ta paylaştığı, “Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler. Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? İntihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. Şerefsizler” şeklindeki tweet’i için 150 bin, diğer üç tweet’i için de 50’şer bin lira olmak üzere toplamda 300 bin lira manevi tazminata mahkum edilmesi talep edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
POLİTİKA
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası
11:41
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