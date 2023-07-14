https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-200-bin-tllik-tazminat-davasi-1073532868.html
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası
Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-14T11:41+0300
2023-07-14T11:41+0300
2023-07-14T11:47+0300
kemal kılıçdaroğlu
jahrein
tazminat davası
twitch
politika
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'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.Sosyal medya hesabından dava dosyasını paylaşan Sonuç, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, "Demokrat dedeniz @kilicdarogluk kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230304/jahreinden-irfan-degirmenciye-terbiyesiz-herif-gelecegimiz-mamanizdan-ve-koltugunuzdan-onemli-1067801430.html
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kemal kılıçdaroğlu, jahrein, tazminat davası, twitch
kemal kılıçdaroğlu, jahrein, tazminat davası, twitch
Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası
11:41 14.07.2023 (güncellendi: 11:47 14.07.2023) Abone ol
Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı.
'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından dava dosyasını paylaşan Sonuç, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, "Demokrat dedeniz @kilicdarogluk kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" ifadelerini kullandı.