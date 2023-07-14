https://sputniknews.com.tr/20230714/kilicdaroglundan-jahreine-200-bin-tllik-tazminat-davasi-1073532868.html

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası

Kılıçdaroğlu'ndan Jahrein'e 200 bin TL'lik tazminat davası

Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminat davası açtı. 14.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-14T11:41+0300

2023-07-14T11:41+0300

2023-07-14T11:47+0300

kemal kılıçdaroğlu

jahrein

tazminat davası

twitch

politika

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'Jahrein' lakaplı oyun yayıncısı Ahmet Sonuç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine tazminat davası açtığını duyurdu.Sosyal medya hesabından dava dosyasını paylaşan Sonuç, Kılıçdaroğlu'nu da etiketleyerek, "Demokrat dedeniz @kilicdarogluk kendisini eleştirirken kullandığım 'leblebi kafalı ve demans hastası' söylemlerime çok alınmış. 200.000₺’lik tazminat davası açmış. Napçan bu parayı? Airfryer mı alcan yeni?" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230304/jahreinden-irfan-degirmenciye-terbiyesiz-herif-gelecegimiz-mamanizdan-ve-koltugunuzdan-onemli-1067801430.html

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kemal kılıçdaroğlu, jahrein, tazminat davası, twitch