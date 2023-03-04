https://sputniknews.com.tr/20230304/jahreinden-irfan-degirmenciye-terbiyesiz-herif-gelecegimiz-mamanizdan-ve-koltugunuzdan-onemli-1067801430.html

Jahrein'den İrfan Değirmenci'ye: Terbiyesiz herif, geleceğimiz mamanızdan ve koltuğunuzdan önemli

Jahrein'den İrfan Değirmenci'ye: Terbiyesiz herif, geleceğimiz mamanızdan ve koltuğunuzdan önemli

Gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci, sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein) ile Twitter'da atıştı. Söz konusu tartışma, Twitter'da da gündem oldu. 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T13:24+0300

2023-03-04T13:24+0300

2023-03-04T13:24+0300

meral akşener

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşü'

jahrein

irfan değirmenci

6'lı masa

türkiye

siyaset

sosyal medya

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İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 6'lı masadan çekildiklerini açıklamasıyla, siyasetin gündemi sosyal medyanın da gündemini belirledi. Halk TV sunucusu ve gazeteci İrfan Değirmenci'nin, hem sosyal medyadan hem yayından yaptığı açıklamalar, sosyal medya fenomeni Jahrein tarafından eleştirilince ikili atışmaya başladı.İkili arasında geçen bu tartışma sosyal medyada gündem oldu. Akşener'in masadan ayrılmasıyla ilgili "Tarih olacaksınız. Haydi uğurlar ola" diyen Değirmenci'ye Jahrein, "Terbiyesiz herif. Bu ülkenin geleceği sizlerin mamanızdan ve koltuklarınızdan önemlidir! Hiç merak etmeyin" şeklinde yanıt verdi.Buna karşılık Değirmenci ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak, "Bu genç yaşında Ankara'dan İstanbul'a yürüyerek gidebilir misin yoksa oyuncu koltuğundan kalkmak zor mu gelir?" diye sordu.Ne olmuştu?Millet İttifakı’nın toplantısının ardından cumhurbaşkanı adayı konusunda partisiyle istişare etmek üzere partisinin Genel İdare Kurulu ile bir araya gelen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına 'ret oyu' verdiklerini açıklamıştı. Akşener, anketlerde ismi öne çıkan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önerdiklerini ancak Millet İttifakı'nda bu önerinin kabul edilmediğini söyledi, iki belediye başkanına çağrıda bulunmuştu.Konuyla ilgili açıklamasında Akşener, "Geldiğimiz noktada İYİ Parti bir kıskaca alınmış, bir dayatmaya mecbur bırakılmış, ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlanmıştır. Buna boyun eğmeyecektir. Devşirme siyasetin hınk deyicisi olamayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu ise Akşener'in çıkışına karşılık yaptığı ilk açıklamada "Hiç meraklanmayın bütün taşlar yerine oturacak. Yolumuza devam ediyoruz" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-pacaci-biz-masadan-kalkmadik-belki-kaldirildik-diyebiliriz-1067801885.html

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meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşü', jahrein, irfan değirmenci, 6'lı masa, türkiye, siyaset, sosyal medya, gündem, viral, kavga