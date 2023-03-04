https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partili-pacaci-biz-masadan-kalkmadik-belki-kaldirildik-diyebiliriz-1067801885.html

İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz

İYİ Partili Paçacı: Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, partisinin altılı masadan ayrılmasına ilişkin, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya... 04.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-04T13:21+0300

2023-03-04T13:21+0300

2023-03-04T13:21+0300

politika

iyi parti

cihan paçacı

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

meral akşener

altılı masa

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Paçacı, parti genel merkezi ek binasında partili belediye başkanlarıyla düzenlenen toplantı sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süre önce Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Paçacı, görevine döndüğünü belirtti.Yaşanan gelişmeler konusunda henüz bir değerlendirme yapmadıklarını belirten Paçacı, "Sayın Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı. Altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda farklı düşünenler olabilir. Bu farklı düşüncenin altılı masanın dağılması şeklinde yorumlanmaması gerekirdi. Ama maalesef öyle yorumlanıyor. Altılı masa sistem değişikliği amacıyla kurulmuş bir masadır. Yani herhangi bir partinin genel başkanını seçmek için kurulmuş bir masa değildir. Biz öyle gördük, öyle algıladık. Dolayısıyla bizim itirazımız şahısların kendisine değil seçimin kazanılmasına yöneliktir." ifadelerini kullandı.'Kaybedilen bir seçimin telafisi yok'Seçimin çok kritik ve hayati olduğunu dile getiren Paçacı, sözlerini şöyle sürdürdü:Altılı masanın dağılıp dağılmadığı sorusuna Paçacı, "Masa eğer Kemal Bey'in adaylığı konusunda dağılma veya dağılmama noktasında ise bu anlayış yanlıştır. Biz masadan kalkmadık, belki kaldırıldık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bir feragat örneği göstererek cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını dile getirdiğini anımsatan Paçacı, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230304/iyi-partide-pes-pese-istifalar-cayi-koy-yeniden-basliyoruz-1067795748.html

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iyi parti, cihan paçacı, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), meral akşener, altılı masa