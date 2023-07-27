https://sputniknews.com.tr/20230727/izole-yasam-icin-daga-cikan-3-kisi-olu-bulunmustu-acliktan-oldukleri-dusunuluyor-1074049779.html
İzole yaşam için dağa çıkan 3 kişi ölü bulunmuştu: Açlıktan öldükleri düşünülüyor
İzole yaşam için dağa çıkan 3 kişi ölü bulunmuştu: Açlıktan öldükleri düşünülüyor
ABD'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları'nda izole yaşam süren ailenin 3 üyesinin 'açlık ve soğuktan' ölmüş olabileceği belirtildi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T12:25+0300
2023-07-27T12:25+0300
2023-07-27T12:25+0300
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Adli tıp yetkilileri, 9 Temmuz'da Rocky Dağları’ndaki ücra bir kamp alanında cansız bedenleri bulunan 40'lı yaşlardaki iki kız kardeş ile 14 yaşındaki erkek çocuğun ölüm nedenlerine dair açıklama yaptı.Yetkililer, yapılan incelemeler sonrasında 3 kardeşin 'soğuk hava koşulları ve açlık nedeniyle' ölmüş olabileceğini kaydetti.Ayrıca yetkililer, ölüm nedenlerinin henüz kesinleşmediği ve toksikoloji raporlarının tamamlanmasını beklediklerini belirtti.Ulusal basında çıkan haberlere göre, ailenin 'izole' hayat sürmek için geçen yıl yaz aylarında yapmaya başladıkları kamp kış boyunca sürdü.Ancak 42 yaşındaki Rebecca Vance ve 14 yaşındaki oğlu ile 41 yaşındaki kız kardeşi Christine Vance'ın kışın öldüğü tahmin ediliyor.Rebecca Vance'in üvey kız kardeşi Trevala Jara, kız kardeşinin 'dünyanın gidişatından hoşlanmadığı' için ailesiyle birlikte izole yaşamaya karar verdiğini ifade etti.Gunnison Ulusal Ormanı'ndaki Gold Creek Kamp Alanı'nda 9 Temmuz'da yürüyüş yapan bir kişi, çürümüş ceset parçalarına rastladıktan sonra yetkililere haber vermişti.Yetkililer, iki cesedin kaldıkları çadırda, diğer cesedin ise yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulunduğunu açıklamıştı.
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abd, izole, yaşam, dağ, rocky, ölü
abd, izole, yaşam, dağ, rocky, ölü
İzole yaşam için dağa çıkan 3 kişi ölü bulunmuştu: Açlıktan öldükleri düşünülüyor
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ABD'nin Colorado eyaletindeki Rocky Dağları'nda izole yaşam süren ailenin 3 üyesinin 'açlık ve soğuktan' ölmüş olabileceği belirtildi.
Adli tıp yetkilileri, 9 Temmuz'da Rocky Dağları’ndaki ücra bir kamp alanında cansız bedenleri bulunan 40'lı yaşlardaki iki kız kardeş ile 14 yaşındaki erkek çocuğun ölüm nedenlerine dair açıklama yaptı.
Yetkililer, yapılan incelemeler sonrasında 3 kardeşin 'soğuk hava koşulları ve açlık nedeniyle' ölmüş olabileceğini kaydetti.
Ayrıca yetkililer, ölüm nedenlerinin henüz kesinleşmediği ve toksikoloji raporlarının tamamlanmasını beklediklerini belirtti.
Ulusal basında çıkan haberlere göre, ailenin 'izole' hayat sürmek için geçen yıl yaz aylarında yapmaya başladıkları kamp kış boyunca sürdü.
Ancak 42 yaşındaki Rebecca Vance ve 14 yaşındaki oğlu ile 41 yaşındaki kız kardeşi Christine Vance'ın kışın öldüğü tahmin ediliyor.
Rebecca Vance'in üvey kız kardeşi Trevala Jara, kız kardeşinin 'dünyanın gidişatından hoşlanmadığı' için ailesiyle birlikte izole yaşamaya karar verdiğini ifade etti.
Gunnison Ulusal Ormanı'ndaki Gold Creek Kamp Alanı'nda 9 Temmuz'da yürüyüş yapan bir kişi, çürümüş ceset parçalarına rastladıktan sonra yetkililere haber vermişti.
Yetkililer, iki cesedin kaldıkları çadırda, diğer cesedin ise yaklaşık 2 bin 900 metre yükseklikte bulunduğunu açıklamıştı.