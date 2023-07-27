https://sputniknews.com.tr/20230727/izmir-kiniktaki-orman-yangini-kontrol-altina-alindi-1074042726.html

İzmir Kınık'taki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir Kınık'taki orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Kınık orman yangını gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı" dedi. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

kınık

orman yangını

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ilçesinin ardından Kınık'taki orman yangınının da kontrol altına alındığını açıkladı.Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'deki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.Bakan Yumaklı, "İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230727/kemer-izmir-ve-canakkaledeki-orman-yangininda-son-durum-alevlerle-mucadele-suruyor-1074038242.html

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