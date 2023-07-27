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https://sputniknews.com.tr/20230727/kemer-izmir-ve-canakkaledeki-orman-yangininda-son-durum-alevlerle-mucadele-suruyor-1074038242.html
Kemer, İzmir ve Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadele sürüyor
Kemer, İzmir ve Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadele sürüyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken 2 ilde daha orman yangını meydana geldi. İzmir'de 3 ayrı noktada... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T06:11+0300
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türkiye
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Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.Çanakkale'de orman yangınıÇanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kınık'ta 3 mahalle tahliye edildiİzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallede ikamet eden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.Kontrol altına alındıİzmir'in Torbalı ilçesi ve Ödemiş ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230726/rusyanin-amfibik-ucaklari-kemerdeki-yanginlara-bir-gunde-800-ton-suyla-mudahale-etti-1073996866.html
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orman yangını, izmir, çanakkale
orman yangını, izmir, çanakkale

Kemer, İzmir ve Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadele sürüyor

06:11 27.07.2023 (güncellendi: 06:16 27.07.2023)
© AA / Fatih HepokurKemer
Kemer - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA / Fatih Hepokur
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Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken 2 ilde daha orman yangını meydana geldi. İzmir'de 3 ayrı noktada, Çanakkale'nin de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanlarda yangın çıktı. İşte İzmir, Kemer ve Çanakkale'deki orman yangınlarında son durum...
Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.

Çanakkale'de orman yangını

Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kınık'ta 3 mahalle tahliye edildi

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallede ikamet eden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.
İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.
50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.
Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.
Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Kontrol altına alındı

İzmir'in Torbalı ilçesi ve Ödemiş ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Kemer'de orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
TÜRKİYE
Rusya'nın amfibik uçakları, Kemer'deki yangınlara bir günde 800 ton suyla müdahale etti
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