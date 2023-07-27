https://sputniknews.com.tr/20230727/kemer-izmir-ve-canakkaledeki-orman-yangininda-son-durum-alevlerle-mucadele-suruyor-1074038242.html

Kemer, İzmir ve Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadele sürüyor

Kemer, İzmir ve Çanakkale'deki orman yangınında son durum: Alevlerle mücadele sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesindeki orman yangınında söndürme çalışmaları devam ederken 2 ilde daha orman yangını meydana geldi. İzmir'de 3 ayrı noktada... 27.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-27T06:11+0300

2023-07-27T06:11+0300

2023-07-27T06:16+0300

türkiye

orman yangını

izmir

çanakkale

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Antalya'nın Kemer ilçesinde pazartesi günü saat 21.08'de çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler müdahale ediyor. Uçak ve helikopterlerin yerine 3 gece görüşlü yangın söndürme helikopterleriyle havadan müdahaleye devam ediliyor. Helikopterler, alçalıp denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak, söndürme çalışmalarına destek veriyor.Öte yandan karadan da 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ve itfaiye araçlarıyla müdahale edildiği kaydedildi.Çanakkale'de orman yangınıÇanakkale'de merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 35 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi ve 300 personel ile çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra İl Jandarma Komutanlığına ait TOMA ve itfaiye ekibi sevk edildi.Kınık'ta 3 mahalle tahliye edildiİzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallede ikamet eden yaklaşık 600 kişi tahliye edildi.İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.Kontrol altına alındıİzmir'in Torbalı ilçesi ve Ödemiş ilçesinde zeytinlikte başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230726/rusyanin-amfibik-ucaklari-kemerdeki-yanginlara-bir-gunde-800-ton-suyla-mudahale-etti-1073996866.html

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orman yangını, izmir, çanakkale