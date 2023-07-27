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https://sputniknews.com.tr/20230727/italyada-tasiyici-anneligin-evrensel-suc-sayilmasina-iliskin-yasa-teklifine-ilk-onay-1074037745.html
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay
İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek, oylanmak üzere... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T03:00+0300
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dünya
italya
giorgia meloni
taşıyıcı annelik
yasa teklifi
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Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç’ sayılmasına yönelik yasa tasarısı dün akşam parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı.400 sandalyeli Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, iktidarı oluşturan sağ partilerin desteğiyle 109'a karşı, 166 oyla taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'ndeki onay sürecini tamamladı ve parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.Senato’da da ilerleyen dönemde yapılacak oylamada tasarı, onay alması halinde yasalaşacak ve İtalya'da taşıyıcı annelik uygulaması evrensel bir suç haline gelecek.İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan da onay alarak yasalaşması halinde farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların, yargılanmasının önü açılmış olacak.Başbakan Meloni'nin partisi aşırı sağcı FdI'nin yasa tasarısı, muhalefetteki sol partilerin ve aktivistlerin tepkisini çekiyor.Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein, kişisel olarak taşıyıcı annelikten yana olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230522/abdnin-nebraska-eyaletinde-hamileligin-12-haftasindan-itibaren-kurtaj-yasaklandi-1071418088.html
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italya, giorgia meloni, taşıyıcı annelik, yasa teklifi
italya, giorgia meloni, taşıyıcı annelik, yasa teklifi

İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa teklifine ilk onay

03:00 27.07.2023
© AAHamile kadın , kürtaj
Hamile kadın , kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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İtalya'da taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin kanun teklifi, parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilerek, oylanmak üzere Senato'ya gönderildi.
Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin büyük ortağı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisinin hazırladığı, ülkede halihazırda suç olan taşıyıcı anneliğin, 'evrensel suç’ sayılmasına yönelik yasa tasarısı dün akşam parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde oylandı.
400 sandalyeli Temsilciler Meclisi genel kurulunda yapılan oylamada, iktidarı oluşturan sağ partilerin desteğiyle 109'a karşı, 166 oyla taşıyıcı anneliğin evrensel suç sayılmasına ilişkin yasa tasarısı kabul edildi. Tasarı, Temsilciler Meclisi'ndeki onay sürecini tamamladı ve parlamentonun üst kanadı Senato'ya gönderildi.
Senato’da da ilerleyen dönemde yapılacak oylamada tasarı, onay alması halinde yasalaşacak ve İtalya'da taşıyıcı annelik uygulaması evrensel bir suç haline gelecek.
İtalya'da 2004'ten bu yana suç olması dolayısıyla bu yasa tasarısının amacının, taşıyıcı annelik uygulaması için yurt dışına gidilmesini engellemeyi amaçladığı belirtiliyor. Tasarı, Senato'dan da onay alarak yasalaşması halinde farklı ülkelerde taşıyıcı annelik uygulamasına başvuran İtalyanların, yargılanmasının önü açılmış olacak.
Başbakan Meloni'nin partisi aşırı sağcı FdI'nin yasa tasarısı, muhalefetteki sol partilerin ve aktivistlerin tepkisini çekiyor.
Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Elly Schlein, kişisel olarak taşıyıcı annelikten yana olduğunu söyledi.
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