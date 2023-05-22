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https://sputniknews.com.tr/20230522/abdnin-nebraska-eyaletinde-hamileligin-12-haftasindan-itibaren-kurtaj-yasaklandi-1071418088.html
ABD'nin Nebraska eyaletinde hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtaj yasaklandı
ABD'nin Nebraska eyaletinde hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtaj yasaklandı
ABD'nin Nebraska eyaletinde hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi. 22.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-22T23:55+0300
2023-05-22T23:57+0300
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kürtaj
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Cumhuriyetçi Nebraska Valisi Jim Pillen, geçen hafta eyalet meclisinde kabul edilen ve hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.Bugün yürürlüğe girecek uygulamayla, tecavüz, ensest ve tıbbi acil durumlar dışında 12 ve üstü haftalık hamile olan kadınlar kürtaj olamayacak.Yasa tasarısı kapsamında ayrıca, ekim ayından itibaren 19 yaşın altındakilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları ve bu kapsamda hormon tedavisi görmeleri engellenecek.Vali Pillen, bugünün Nebraska eyaleti için "tarihi" bir gün olduğunu belirterek, bebekleri koruduğunu ifade ettiği söz konusu yasanın muhafazakarlar için önemli bir galibiyet olduğu görüşünü paylaştı.Beyaz Saray'dan tepkiBeyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi."Nebraska'daki Cumhuriyetçi yetkililer, hastaları ve doktorları tehlikeye atan yeni ve tehlikeli bir kürtaj yasağı çıkardı." ifadesini kullanan Jean-Pierre, bu mevzuatın kadınların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını zorlaştıracağını kaydetti.Jean-Pierre, kararın kadınların hayatlarını ve sağlıklarını riske atan yıkıcı etkileri olabileceğini belirterek, Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in üreme sağlığı hizmetlerini sunmaya ve Kongre'yi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" yeniden tesis etmeye çağırmaya devam edeceğinin altını çizdi.ABD Yüksek Mahkemesi geçen sene ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.Son dönemde özellikle Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bazı eyaletlerde kürtajın hamileliğin belli bir haftasından sonra engellenmesine yönelik adımlar atılıyor ve kürtaj haplarına erişim kısıtlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20220624/eski-abd-baskan-yardimcisi-penceten-tum-ulkede-kurtajin-yasaklanmasi-cagrisi-1057906076.html
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abd, kürtaj
abd, kürtaj

ABD'nin Nebraska eyaletinde hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtaj yasaklandı

23:55 22.05.2023 (güncellendi: 23:57 22.05.2023)
© AAABD- Kürtaj
ABD- Kürtaj - Sputnik Türkiye, 1920, 22.05.2023
© AA
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ABD'nin Nebraska eyaletinde hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.
Cumhuriyetçi Nebraska Valisi Jim Pillen, geçen hafta eyalet meclisinde kabul edilen ve hamileliğin 12. haftasından itibaren kürtajı yasaklayan yasa tasarısını imzaladı.
Bugün yürürlüğe girecek uygulamayla, tecavüz, ensest ve tıbbi acil durumlar dışında 12 ve üstü haftalık hamile olan kadınlar kürtaj olamayacak.
Yasa tasarısı kapsamında ayrıca, ekim ayından itibaren 19 yaşın altındakilerin cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaları ve bu kapsamda hormon tedavisi görmeleri engellenecek.
Vali Pillen, bugünün Nebraska eyaleti için "tarihi" bir gün olduğunu belirterek, bebekleri koruduğunu ifade ettiği söz konusu yasanın muhafazakarlar için önemli bir galibiyet olduğu görüşünü paylaştı.

Beyaz Saray'dan tepki

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Twitter'dan yaptığı paylaşımda karara tepki gösterdi.
"Nebraska'daki Cumhuriyetçi yetkililer, hastaları ve doktorları tehlikeye atan yeni ve tehlikeli bir kürtaj yasağı çıkardı." ifadesini kullanan Jean-Pierre, bu mevzuatın kadınların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını zorlaştıracağını kaydetti.
Jean-Pierre, kararın kadınların hayatlarını ve sağlıklarını riske atan yıkıcı etkileri olabileceğini belirterek, Başkan Joe Biden ve Yardımcısı Kamala Harris'in üreme sağlığı hizmetlerini sunmaya ve Kongre'yi, ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" yeniden tesis etmeye çağırmaya devam edeceğinin altını çizdi.
ABD Yüksek Mahkemesi geçen sene ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararını" iptal etmişti.
Bu karar ile kürtaj anayasal bir hak olmaktan çıkarken, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.
Son dönemde özellikle Cumhuriyetçilerin ağırlıkta olduğu bazı eyaletlerde kürtajın hamileliğin belli bir haftasından sonra engellenmesine yönelik adımlar atılıyor ve kürtaj haplarına erişim kısıtlanıyor.
Mike Pence - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
DÜNYA
Eski ABD Başkan Yardımcısı Pence'ten tüm ülkede kürtajın yasaklanması çağrısı
24 Haziran 2022, 22:20
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