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https://sputniknews.com.tr/20230727/istanbulda-toplu-ulasima-zam-ertelendi-1074063179.html
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T15:37+0300
2023-07-27T15:37+0300
ekonomi
zam
ulaşım
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü.Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.Ne kadar zam talep edildi?İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230727/emekli-sandigi-kapsamindakilerin-zam-farklarinin-yatacagi-tarih-belli-oldu-1074048806.html
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zam, ulaşım, istanbul
zam, ulaşım, istanbul

İstanbul’da toplu ulaşıma zam ertelendi

15:37 27.07.2023
© AAİETT otobüs, metrobüs
İETT otobüs, metrobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında toplu ulaşımda ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. İstenilen zam oranlarında anlaşmaya varılamadığı için toplu ulaşıma zam ağustos ayı toplantısına ertelendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı Zeytinburnu’ndaki 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım ücret tarifelerinin düzenlenmesi teklifi görüşüldü.
Görüşülen tekliflerin ardından, İstanbul'da otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisi olmak üzere toplu ulaşıma zam ertelenmiş oldu.Teklifler, alt komisyona çekildi. UKOME, ağustos ayında aynı gündemle tekrar toplanacak.

Ne kadar zam talep edildi?

İBB yönetimi enflasyon, asgari ücret ve akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle toplu taşıma ücretlerine yüzde 57.07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.
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