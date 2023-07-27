https://sputniknews.com.tr/20230727/ilber-ortayli-besiktas-formasiyla-poz-verdi-1074057953.html
İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi
İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi
İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T13:51+0300
2023-07-27T13:51+0300
2023-07-27T13:51+0300
spor
ilber ortaylı
beşiktaş
forma
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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı paylaşım yaptı.Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim" ifadelerini ekledi.
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ilber ortaylı, beşiktaş, forma
ilber ortaylı, beşiktaş, forma
İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi
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İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı paylaşım yaptı.
Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.
İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim" ifadelerini ekledi.