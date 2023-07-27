https://sputniknews.com.tr/20230727/ilber-ortayli-besiktas-formasiyla-poz-verdi-1074057953.html

İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi

İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi

İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye

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spor

ilber ortaylı

beşiktaş

forma

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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı paylaşım yaptı.Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim" ifadelerini ekledi.

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ilber ortaylı, beşiktaş, forma