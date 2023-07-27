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İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi
İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi
İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı paylaşım yaptı.Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim" ifadelerini ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230726/fatih-altayli-gokcekin-ortayliya-cahil-demesi-turkiyenin-15-yildaki-durumunun-vucut-bulmus-hali-1074004615.html
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ilber ortaylı, beşiktaş, forma

İlber Ortaylı, Beşiktaş formasıyla poz verdi

13:51 27.07.2023
© Twitter / @ILBERORTAYLIGSUİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© Twitter / @ILBERORTAYLIGSU
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İlber Ortaylı Beşiktaş’ın 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan formayla verdiği pozu sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı sosyal medya hesabından Beşiktaş formalı paylaşım yaptı.
Beşiktaş, kuruluşunun 120. yılı ve Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan formayı İlber Ortaylı'ya hediye etti.
İlber Ortaylı yaptığı paylaşıma "Kurulduğu günden bugüne kadar Cumhuriyet’in kalbinde yer alan Beşiktaş'ın 120 yılını, Cumhuriyet’in 100. yılıyla birleştiren formalarından biri. Bu güzel düşünce ve hediyeleri için teşekkür ederim" ifadelerini ekledi.
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
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