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Fatih Altaylı: Gökçek'in Ortaylı'ya cahil demesi, Türkiye’nin 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali
Fatih Altaylı: Gökçek'in Ortaylı'ya cahil demesi, Türkiye’nin 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali
Gazeteci, yazar Fatih Altaylı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Türkiye'de ve dünyada saygın bir konuma sahip olan tarihçi Prof. Dr... 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T12:38+0300
2023-07-26T12:38+0300
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ilber ortaylı
melih gökçek
cahil
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Altaylı, bugünkü yazısında Ortaylı'nın Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce, Almanca, Latince, eski Yunanca bildiğini, edebiyat ve müzik alanlarında yetkin olduğunu hatırlattı ve Gökçek'in "Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklamasına işaret etti.Olayın ardından hem güldüğünü hem de içinin kan ağladığını belirten Altaylı, şunları yazdı:
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https://sputniknews.com.tr/20230604/ortayli-suriyeli-gocmenlerin-verecekleri-rey-bize-daha-az-gosterildi-varliklari-tarihi-kazadir-1071990696.html
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ilber ortaylı, melih gökçek, cahil, fatih altaylı, türkiye
ilber ortaylı, melih gökçek, cahil, fatih altaylı, türkiye

Fatih Altaylı: Gökçek'in Ortaylı'ya cahil demesi, Türkiye’nin 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali

12:38 26.07.2023
© İHA / EMRE AKARCATarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2023
© İHA / EMRE AKARCA
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Gazeteci, yazar Fatih Altaylı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, Türkiye'de ve dünyada saygın bir konuma sahip olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya cahil demesi hakkında, "Gökçek’in cüreti Türkiye’nin özeti" benzetmesini yaptı.
Altaylı, bugünkü yazısında Ortaylı'nın Türkçe, Arapça, Farsça, Rusça, İngilizce, Almanca, Latince, eski Yunanca bildiğini, edebiyat ve müzik alanlarında yetkin olduğunu hatırlattı ve Gökçek'in "Adıyaman'da 6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu" açıklamasına işaret etti.
Ankapark , Melih Gökçek - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
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Olayın ardından hem güldüğünü hem de içinin kan ağladığını belirten Altaylı, şunları yazdı:
"Çünkü aslında bu durum tam da Türkiye’nin son 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali. Cehaletin bilgiyi, cahilin bilgeyi galebe çaldığına inanacak kadar küstahlaşıp, bunu hiç sıkılmadan haykırması. Bu, bugünün Türkiye’sidir. Bugünkü halimizin nedenidir. Sevindirici olan ise sevgili dostum İlber Ortaylı’nın bu zırvalığa yanıt verme gereği bile duymamış olmasıdır."
Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2023
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