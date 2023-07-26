Fatih Altaylı: Gökçek'in Ortaylı'ya cahil demesi, Türkiye’nin 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali

"Çünkü aslında bu durum tam da Türkiye’nin son 15 yıldaki durumunun vücut bulmuş hali. Cehaletin bilgiyi, cahilin bilgeyi galebe çaldığına inanacak kadar küstahlaşıp, bunu hiç sıkılmadan haykırması. Bu, bugünün Türkiye’sidir. Bugünkü halimizin nedenidir. Sevindirici olan ise sevgili dostum İlber Ortaylı’nın bu zırvalığa yanıt verme gereği bile duymamış olmasıdır."