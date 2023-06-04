https://sputniknews.com.tr/20230604/ortayli-suriyeli-gocmenlerin-verecekleri-rey-bize-daha-az-gosterildi-varliklari-tarihi-kazadir-1071990696.html
Ortaylı: Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi, varlıkları tarihi kazadır
Ortaylı: Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi, varlıkları tarihi kazadır
Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi. Neredeyse iki misli... 04.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-04T09:23+0300
2023-06-04T09:23+0300
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türkiye
türkiye
ilber ortaylı
göçmen
mülteci
seçim
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“Gelecekte kaynaşma, iktisadi, kültürel senteze dönüşmek şöyle dursun; iç kavgalara, irridantist özlemlere, partileşmeye ve siyasi taleplere dönüşür” diyerek uyarıda bulunan Ortaylı, “Suriyelilerin varlığı bir tarihi kazadır. Bunların burada kalmasına müsaade edilmesi mümkün değildir çünkü bu sorun hiçbir zaman çözülemeyecek” dedi.İlber Ortaylı, bugünkü yazısında Türkiye’deki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Geleceğin Türkiye’si bugünkü strüktürünü değiştirmek zorundadır. Denenmiş liderleri deneme ve sürekli öne sürme dönemi bitmelidir. Bu anlaşılıyor. En çok önümüzdeki belediye seçimlerinden sonra bu yapının düzenlenmesine geçileceğine ümit ediliyor” diyen Ortaylı, bir diğer meselenin de Suriyeli göçmenler olduğuna dikkati çekti.Ortaylı yazısında şunları kaydetti:'Türkiye’nin 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün değildir'
https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html
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türkiye, ilber ortaylı, göçmen, mülteci, seçim
türkiye, ilber ortaylı, göçmen, mülteci, seçim
Ortaylı: Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi, varlıkları tarihi kazadır
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Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi. Neredeyse iki misli düzeyde seçime katıldıklarından söz ediliyor. Türkiye gibi bir ülkenin nüfusunun neredeyse 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün değildir” dedi.
“Gelecekte kaynaşma, iktisadi, kültürel senteze dönüşmek şöyle dursun; iç kavgalara, irridantist özlemlere, partileşmeye ve siyasi taleplere dönüşür” diyerek uyarıda bulunan Ortaylı, “Suriyelilerin varlığı bir tarihi kazadır. Bunların burada kalmasına müsaade edilmesi mümkün değildir çünkü bu sorun hiçbir zaman çözülemeyecek” dedi.
İlber Ortaylı, bugünkü yazısında
Türkiye’deki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Geleceğin Türkiye’si bugünkü strüktürünü değiştirmek zorundadır. Denenmiş liderleri deneme ve sürekli öne sürme dönemi bitmelidir. Bu anlaşılıyor. En çok önümüzdeki belediye seçimlerinden sonra bu yapının düzenlenmesine geçileceğine ümit ediliyor
” diyen Ortaylı, bir diğer meselenin de Suriyeli göçmenler olduğuna dikkati çekti.
Ortaylı yazısında şunları kaydetti:
'Türkiye’nin 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün değildir'
Diğer mesele de maalesef Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi. Neredeyse iki misli düzeyde seçime katıldıklarından söz ediliyor. Türkiye gibi bir ülkenin nüfusunun neredeyse 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün değildir. Gelecekte kaynaşma, iktisadi, kültürel senteze dönüşmek şöyle dursun; iç kavgalara, irridantist özlemlere, partileşmeye ve siyasi taleplere dönüşür. Otokton ve otantik; yani yerleşik ve özgün olmayan bir toplumun 21. yüzyılda herhangi bir memlekette söz sahibi olması hiçbir yerde mümkün değildir."