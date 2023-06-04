https://sputniknews.com.tr/20230604/ortayli-suriyeli-gocmenlerin-verecekleri-rey-bize-daha-az-gosterildi-varliklari-tarihi-kazadir-1071990696.html

Ortaylı: Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi, varlıkları tarihi kazadır

Ortaylı: Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi, varlıkları tarihi kazadır

Tarihçi yazarı Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, “Suriyeli göçmenlerin verecekleri rey bize daha az gösterildi. Neredeyse iki misli... 04.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-04T09:23+0300

2023-06-04T09:23+0300

2023-06-04T09:23+0300

türkiye

türkiye

ilber ortaylı

göçmen

mülteci

seçim

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“Gelecekte kaynaşma, iktisadi, kültürel senteze dönüşmek şöyle dursun; iç kavgalara, irridantist özlemlere, partileşmeye ve siyasi taleplere dönüşür” diyerek uyarıda bulunan Ortaylı, “Suriyelilerin varlığı bir tarihi kazadır. Bunların burada kalmasına müsaade edilmesi mümkün değildir çünkü bu sorun hiçbir zaman çözülemeyecek” dedi.İlber Ortaylı, bugünkü yazısında Türkiye’deki siyasi duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Geleceğin Türkiye’si bugünkü strüktürünü değiştirmek zorundadır. Denenmiş liderleri deneme ve sürekli öne sürme dönemi bitmelidir. Bu anlaşılıyor. En çok önümüzdeki belediye seçimlerinden sonra bu yapının düzenlenmesine geçileceğine ümit ediliyor” diyen Ortaylı, bir diğer meselenin de Suriyeli göçmenler olduğuna dikkati çekti.Ortaylı yazısında şunları kaydetti:'Türkiye’nin 1/20’i kadar bir ilaveyi kabul etmesi mümkün değildir'

https://sputniknews.com.tr/20230525/bakan-soylu-turkiyedeki-suriyeli-sayisini-acikladi-1071550134.html

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türkiye, ilber ortaylı, göçmen, mülteci, seçim